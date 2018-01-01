У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО





Про це повідомляють



Аварія сталася близько 20:00 на перетині проспекту Волі та вулиці Винниченка. Так, поблизу ЦУМу зіткнулися Chevrolet Aveo та Volkswagen Caddy.



На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Внаслідок зіткнення автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці працюють патрульні.



Зіткнення автівок спровокувало незначний затор, зокрема, перед переходом біля ЦУМу стоїть тролейбус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків сталася ввечері сьогодні, 23 липня, у Луцьку.Про це повідомляють Волинські Новини Аварія сталася близько 20:00 на перетині проспекту Волі та вулиці Винниченка. Так, поблизу ЦУМу зіткнулися Chevrolet Aveo та Volkswagen Caddy.На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Внаслідок зіткнення автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці працюють патрульні.Зіткнення автівок спровокувало незначний затор, зокрема, перед переходом біля ЦУМу стоїть тролейбус.

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