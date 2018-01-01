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У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО

У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків сталася ввечері сьогодні, 23 липня, у Луцьку.

Про це повідомляють Волинські Новини.

Аварія сталася близько 20:00 на перетині проспекту Волі та вулиці Винниченка. Так, поблизу ЦУМу зіткнулися Chevrolet Aveo та Volkswagen Caddy.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Внаслідок зіткнення автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці працюють патрульні.

Зіткнення автівок спровокувало незначний затор, зокрема, перед переходом біля ЦУМу стоїть тролейбус.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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А навіщо два екіпажі поліції?
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