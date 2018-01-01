Патрульні обіцяють «потрусити» маршрутки на Волині

Працівники патрульної поліції та Укртрансбезпеки посилять контроль за станом аварійності на автошляхах Волинської області.Про це йшлося під час спільної наради, - повідомили в управлінні патрульної поліції у Волинській області.Керівники УПП, ГУНП та Укртрансбезпеки обговорили спільний план дій щодо профілактики та зниження аварійності на вулично-шляховій мережі Волині. Проаналізовано стан аварійності в місті та області, аварійно- небезпечні ділянки автошляхів, причини та умови вчинення ДТП.Особливий контроль буде здійснюватися за автомобілями, які здійснюють нерегулярні або регулярні спеціальні пасажирські перевезення на міжміських автобусних маршрутах та вантажівках.Для ефективності контролю за маршрутними транспортними засобами будуть залучатися додаткові екіпажі патрульної поліції.Варто зазначити, що з початку року вобласті було зафіксовано 1218 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 56 людей та 393 було травмовано.