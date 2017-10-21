У волинській лікарні провели надскладні операції дітям з вадами слуху

У Волинській обласній клінічній лікарні провели надскладні оперативні втручання хворим дітям з отоларингологічною патологією.Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА.Завдяки співпраці з благодійницею з Німеччинита з провідними фахівцями ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, у липні 2017 року на базі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні провели надскладні оперативні втручання хворим дітям з отоларингологічною патологією.Зокрема 5 оперативних втручань здійснено під час візиту члена правління Європейської академії отології та нейрології (EAONO), професора. Це дуже складні мікрохірургічні втручання при важких формах хронічних отитів, ускладнених хронічних риносинуситів, два випадки холеостеатоми (пухлинного утвору середнього вуха) та операція по кохлеарній імплантації.Професор люб’язно надав можливість навчатись техніці проведення складних хірургічних ЛОР-втручань за допомогою телемедичної трансляції.У зв’язку з проведенням операцій з кохлеарної імплантації на базі обласної дитячої клінічної лікарні, адміністрація ВОДТМО спільно з представником «Cochlear» Яною Фрей вирішили започаткувати новий слухомовленнєвий напрямок реабілітації для дітей з кохлеоімплантами.