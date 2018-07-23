Трирічна волинянка потребує допомоги

Маргаритка із селі Верхи на Волині потребує дорогої операції, на яку в родини не вистачає коштів.



Про це повідомила депутат Камінь-Каширської райради Світлана Сидорук, - пише



Маргаритці Усік з села Верхи Камінь-Каширського району вчора, 22 липня, виповнилося три роки. Але дівчинка й досі не може говорити. А все тому, що світ звуків їй невідомий. Маргаритка нічого не чує. Півтора року тому їй встановили діагноз – двостороння сенсоневральна глухота четвертого ступеня. Почути, а відтак і навчитися розмовляти їй допоможе лише кохлеарна імплантація.



Мама Олена з Маргариткою їздила до багатьох лікарів. Правильний діагноз встановили в Інституті отоларингології імені професора Коломійченка в Києві. Батьки вирішили показати доньку ще медикам з київського медичного центру «Аврора», вони також підтвердили діагноз.



«Важко змиритися з тим, що вона нас не чує, не чує тих теплих слів, що ми їй говоримо, – каже мама дівчинки. – І що, можливо, ніколи не почує наші голоси, не покличе посеред ночі, бо їй наснився страшний сон, не розкаже віршик у дитячому садочку».



Крім Маргарити, в Олени ще двоє діток: найстаршій Віці – 11, середульшому Дімі – 9. А коштів у сім’ї – обмаль. Тато їздить на заробітки, аби забезпечити бодай елементарні потреби.



Якщо Маргариті поставити імплантат, то вона матиме стовідсотковий слух. Без нього дівчинка так і не навчиться говорити, бо не чутиме. Медики кажуть: навіть якщо її цього навчити, то вона все одно говоритиме з дефектами.



Зараз дівчинка стоїть на черзі для проведення кохлеарної операції за державний кошт. Однак, діток, яким потрібна така допомога, кілька сотень, а за рік оперують – усього кілька десятків.



Батькам Маргаритки запропонували зробити операцію у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласній дитячій лікарні). Аби її здійснити, не вистачає ще понад 200 тисяч гривень. Частину коштів ще раніше збирали друзі, знайомі, через соціальні мережі та засоби масової інформації.



Допомогти маленькій Маргаритці почути світ може кожен, переказавши кошти на



картку ПриватБанку 5168742603244579 (Усік Олена Володимирівна).



Додамо, що у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні нещодавно вперше у західному регіоні провели унікальну операцію із відновлення слуху – встановили кохлеарний імплант однорічному жителю Луцька. Операцію провів кандидат медичних наук, старший науковий співробітник дитячого відділення ДУ Київського інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка Борис Миронюк. Він здійснив в Україні уже понад 250 таких операцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленька дівчинкаіз селі Верхи на Волині потребує дорогої операції, на яку в родини не вистачає коштів.Про це повідомила депутат Камінь-Каширської райради, - пише IA ZIK Маргаритці Усік з села Верхи Камінь-Каширського району вчора, 22 липня, виповнилося три роки. Але дівчинка й досі не може говорити. А все тому, що світ звуків їй невідомий. Маргаритка нічого не чує. Півтора року тому їй встановили діагноз – двостороння сенсоневральна глухота четвертого ступеня. Почути, а відтак і навчитися розмовляти їй допоможе лише кохлеарна імплантація.Мамаз Маргариткою їздила до багатьох лікарів. Правильний діагноз встановили в Інституті отоларингології імені професора Коломійченка в Києві. Батьки вирішили показати доньку ще медикам з київського медичного центру «Аврора», вони також підтвердили діагноз.«Важко змиритися з тим, що вона нас не чує, не чує тих теплих слів, що ми їй говоримо, – каже мама дівчинки. – І що, можливо, ніколи не почує наші голоси, не покличе посеред ночі, бо їй наснився страшний сон, не розкаже віршик у дитячому садочку».Крім Маргарити, в Олени ще двоє діток: найстаршій Віці – 11, середульшому Дімі – 9. А коштів у сім’ї – обмаль. Тато їздить на заробітки, аби забезпечити бодай елементарні потреби.Якщо Маргариті поставити імплантат, то вона матиме стовідсотковий слух. Без нього дівчинка так і не навчиться говорити, бо не чутиме. Медики кажуть: навіть якщо її цього навчити, то вона все одно говоритиме з дефектами.Зараз дівчинка стоїть на черзі для проведення кохлеарної операції за державний кошт. Однак, діток, яким потрібна така допомога, кілька сотень, а за рік оперують – усього кілька десятків.Батькам Маргаритки запропонували зробити операцію у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласній дитячій лікарні). Аби її здійснити, не вистачає ще понад 200 тисяч гривень. Частину коштів ще раніше збирали друзі, знайомі, через соціальні мережі та засоби масової інформації.Допомогти маленькій Маргаритці почути світ може кожен, переказавши кошти накартку ПриватБанку 5168742603244579 (Усік Олена Володимирівна).Додамо, що у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні нещодавно вперше у західному регіоні провели унікальну операцію із відновлення слуху – встановили кохлеарний імплант однорічному жителю Луцька. Операцію провів кандидат медичних наук, старший науковий співробітник дитячого відділення ДУ Київського інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка. Він здійснив в Україні уже понад 250 таких операцій.

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