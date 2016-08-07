Опублікували погодинну програму «Бандерштату»

Квитки на один день фестивалю «Бандерштат» у Луцьку коштуватимуть 250 гривень, а на всі три дні – 550 гривень.Про це йдеться у повідомленні на сторінці фесту у соціальній мережі Facebook.Організатори зазначили, що тепер можна планувати Бандерштат ще більш конкретно. Вони опублікували погодинну програму виступів на усіх музичних сценах.Одноденні квитки можна буде придбати безпосередньо на фестивалі. Вартість – 250 грн. Нагадуємо, що нині триденний абонемент вартує 550 грн.