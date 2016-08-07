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Опублікували погодинну програму «Бандерштату»

Опублікували погодинну програму «Бандерштату»
Квитки на один день фестивалю «Бандерштат» у Луцьку коштуватимуть 250 гривень, а на всі три дні – 550 гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фесту у соціальній мережі Facebook.

Організатори зазначили, що тепер можна планувати Бандерштат ще більш конкретно. Вони опублікували погодинну програму виступів на усіх музичних сценах.



Одноденні квитки можна буде придбати безпосередньо на фестивалі. Вартість – 250 грн. Нагадуємо, що нині триденний абонемент вартує 550 грн.


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Теги: Бандерштат, Луцьк, фестиваль
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