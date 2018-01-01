Обіцяють добудувати музей, щоб врятувати унікальну пам’ятку на Волині

На Волині готуються оголосити тендер на добудову Маневицького краєзнавчого музею для розташування стародавнього човна.Про це у Facebook написав голова Маневицької РДАЧоловік нагадав, що три роки тому Маневицький район часто показували на різних телеканал, яку по-різному називали і моноксил, і човен-довбанка, яку датували різними історичними періодами, щодо якої і на сьогодні відсутня єдина наукова гіпотеза.За словами посадовця, було чимало дискусій як потрібно діяти: від - віддати комусь цю знахідку, до - збудувати в Маневичах музей одного експоната. Все ж, враховуючи різні думки прийнято рішення - добудувати діючий музей.«Але справа, як виявилось не така проста. Ще півтора роки тому відділ культури РДА замовив проектно-кошторисну документацію. Але як виявилось - музей є, а от документів на нього нема. Виготовили. Далі, електроенергію музей споживає офіційно, але договірну потужність варто привести у відповідність, щоб отримати ТУ. Проте, за півтора роки подолано всі бюрократичні перепони, неузгодженості і маємо ПКД і державну експертизу проекту», - зазначив Линдюк.Тож начальник відділу культури РДАрозпочав підготовку тендерної документації для реконструкції діючого музею.«Забігати наперед з детальним прогнозом не буду. Але зробимо все можливе, щоб чим по швидше унікальна знахідка була розміщена в нормальних умовах і ми приступили до наступного етапу її збереження», - додав чиновник.