Обіцяють добудувати музей, щоб врятувати унікальну пам’ятку на Волині
23 липень, 22:19
На Волині готуються оголосити тендер на добудову Маневицького краєзнавчого музею для розташування стародавнього човна.
Про це у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Чоловік нагадав, що три роки тому Маневицький район часто показували на різних телеканал через унікальну знахідку, яку по-різному називали і моноксил, і човен-довбанка, яку датували різними історичними періодами, щодо якої і на сьогодні відсутня єдина наукова гіпотеза.
За словами посадовця, було чимало дискусій як потрібно діяти: від - віддати комусь цю знахідку, до - збудувати в Маневичах музей одного експоната. Все ж, враховуючи різні думки прийнято рішення - добудувати діючий музей.
«Але справа, як виявилось не така проста. Ще півтора роки тому відділ культури РДА замовив проектно-кошторисну документацію. Але як виявилось - музей є, а от документів на нього нема. Виготовили. Далі, електроенергію музей споживає офіційно, але договірну потужність варто привести у відповідність, щоб отримати ТУ. Проте, за півтора роки подолано всі бюрократичні перепони, неузгодженості і маємо ПКД і державну експертизу проекту», - зазначив Линдюк.
Тож начальник відділу культури РДА Ігор Дерлюк розпочав підготовку тендерної документації для реконструкції діючого музею.
«Забігати наперед з детальним прогнозом не буду. Але зробимо все можливе, щоб чим по швидше унікальна знахідка була розміщена в нормальних умовах і ми приступили до наступного етапу її збереження», - додав чиновник.
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Про це у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Чоловік нагадав, що три роки тому Маневицький район часто показували на різних телеканал через унікальну знахідку, яку по-різному називали і моноксил, і човен-довбанка, яку датували різними історичними періодами, щодо якої і на сьогодні відсутня єдина наукова гіпотеза.
За словами посадовця, було чимало дискусій як потрібно діяти: від - віддати комусь цю знахідку, до - збудувати в Маневичах музей одного експоната. Все ж, враховуючи різні думки прийнято рішення - добудувати діючий музей.
«Але справа, як виявилось не така проста. Ще півтора роки тому відділ культури РДА замовив проектно-кошторисну документацію. Але як виявилось - музей є, а от документів на нього нема. Виготовили. Далі, електроенергію музей споживає офіційно, але договірну потужність варто привести у відповідність, щоб отримати ТУ. Проте, за півтора роки подолано всі бюрократичні перепони, неузгодженості і маємо ПКД і державну експертизу проекту», - зазначив Линдюк.
Тож начальник відділу культури РДА Ігор Дерлюк розпочав підготовку тендерної документації для реконструкції діючого музею.
«Забігати наперед з детальним прогнозом не буду. Але зробимо все можливе, щоб чим по швидше унікальна знахідка була розміщена в нормальних умовах і ми приступили до наступного етапу її збереження», - додав чиновник.
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Коментарі 1
Не мала баба клопоту - купила порося ! Ви з тою довбанкою уже задовбали усіх !
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