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Обіцяють добудувати музей, щоб врятувати унікальну пам’ятку на Волині

Обіцяють добудувати музей, щоб врятувати унікальну пам’ятку на Волині
На Волині готуються оголосити тендер на добудову Маневицького краєзнавчого музею для розташування стародавнього човна.

Про це у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

Чоловік нагадав, що три роки тому Маневицький район часто показували на різних телеканал через унікальну знахідку, яку по-різному називали і моноксил, і човен-довбанка, яку датували різними історичними періодами, щодо якої і на сьогодні відсутня єдина наукова гіпотеза.

За словами посадовця, було чимало дискусій як потрібно діяти: від - віддати комусь цю знахідку, до - збудувати в Маневичах музей одного експоната. Все ж, враховуючи різні думки прийнято рішення - добудувати діючий музей.

«Але справа, як виявилось не така проста. Ще півтора роки тому відділ культури РДА замовив проектно-кошторисну документацію. Але як виявилось - музей є, а от документів на нього нема. Виготовили. Далі, електроенергію музей споживає офіційно, але договірну потужність варто привести у відповідність, щоб отримати ТУ. Проте, за півтора роки подолано всі бюрократичні перепони, неузгодженості і маємо ПКД і державну експертизу проекту», - зазначив Линдюк.

Тож начальник відділу культури РДА Ігор Дерлюк розпочав підготовку тендерної документації для реконструкції діючого музею.

«Забігати наперед з детальним прогнозом не буду. Але зробимо все можливе, щоб чим по швидше унікальна знахідка була розміщена в нормальних умовах і ми приступили до наступного етапу її збереження», - додав чиновник.

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Теги: музей, Волинь
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Коментарі 1
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Не мала баба клопоту - купила порося ! Ви з тою довбанкою уже задовбали усіх !
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