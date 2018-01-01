За сигналом «Тривога!»: незвична екскурсія для малят на Волині
23 липень, 22:53
У Локачах рятувальників приємно вразили вихованці дошкільного закладу «Пізнайко», які завітали на екскурсію до пожежної частини.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники ДСНС серйозно приймали маленьких гостей: розповіли про вимоги дотримання правил пожежної безпеки та на водоймах у літній період, провели екскурсію частиною, продемонстрували як відбувається збір та виїзд особового складу під час сигналу «Тривога!» Та найголовніше – дали можливість діткам відчути себе на хвильку рятівниками.
Саме так у незвичайних умовах, де дорослі працюють, а діти разом з ними вчаться поважного ставлення до власного життя, рятувальники вчать підростаюче покоління безпеці у житті.
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники ДСНС серйозно приймали маленьких гостей: розповіли про вимоги дотримання правил пожежної безпеки та на водоймах у літній період, провели екскурсію частиною, продемонстрували як відбувається збір та виїзд особового складу під час сигналу «Тривога!» Та найголовніше – дали можливість діткам відчути себе на хвильку рятівниками.
Саме так у незвичайних умовах, де дорослі працюють, а діти разом з ними вчаться поважного ставлення до власного життя, рятувальники вчать підростаюче покоління безпеці у житті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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