Життя мешканців луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 06:51
У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки вирує життя: серед дерев шмигляють білки, а меліораційні канали «окупували» качки.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь Online.
У розпал літа центральний парк міста наповнюється численними мешканцями: в затінку на вологому листі розташувалися неквапливі равлики, комахи невтомно збирають нектар з квіток, а серед дерев чутно гучний спів пташок.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь Online.
У розпал літа центральний парк міста наповнюється численними мешканцями: в затінку на вологому листі розташувалися неквапливі равлики, комахи невтомно збирають нектар з квіток, а серед дерев чутно гучний спів пташок.
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