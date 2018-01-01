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Життя мешканців луцького парку. ФОТО

Життя мешканців луцького парку. ФОТО
У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки вирує життя: серед дерев шмигляють білки, а меліораційні канали «окупували» качки.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь Online.

У розпал літа центральний парк міста наповнюється численними мешканцями: в затінку на вологому листі розташувалися неквапливі равлики, комахи невтомно збирають нектар з квіток, а серед дерев чутно гучний спів пташок.



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Теги: парк, Луцьк
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