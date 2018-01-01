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Волинянин «вляпався» у кримінал, бо розбирав колії

Волинянин «вляпався» у кримінал, бо розбирав колії
На залізничній колії у Володимирі-Волинському чоловік викрав 7 підкладок та 46 костилів колії. За цей злочин суд оштрафував волинянина на 1020 гривень.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пишуть Волинські новини.

Чоловік на залізничній колії №35 станції «Володимир-Волинський» таємно викрав матеріали верхньої будови колії. Своїми діями зловмисник спричинив Регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду обсягом 1510 гривень.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловік щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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