Волинянин «вляпався» у кримінал, бо розбирав колії





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пишуть



Чоловік на залізничній колії №35 станції «Володимир-Волинський» таємно викрав матеріали верхньої будови колії. Своїми діями зловмисник спричинив Регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду обсягом 1510 гривень.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловік щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничній колії у Володимирі-Волинському чоловік викрав 7 підкладок та 46 костилів колії. За цей злочин суд оштрафував волинянина на 1020 гривень.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пишуть Волинські новини Чоловік на залізничній колії №35 станції «Володимир-Волинський» таємно викрав матеріали верхньої будови колії. Своїми діями зловмисник спричинив Регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду обсягом 1510 гривень.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловік щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень.

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