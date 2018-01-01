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Під снарядами коригував у відповідь, - спогади про волинського Героя

Під снарядами коригував у відповідь, - спогади про волинського Героя
Військовослужбовець колишньої 51-ї окремої механізованої бригади Богдан Макаров поділився спогадами про підполковника Василя Спасьонова, який загинув 23 липня 2014 року неподалік Лисинчанська.

Про це Макаров написав у Facebook.

Макаров згадує, що підполковник Спасьонов мріяв всім серцем і душею повернутися до своєї домівки, до своїх рідних, а особливо до свого синочка Гліба, малюючи його портрет в сирому та глибокому окопі. Чоловік загинув за 3 тижні до виходу на пенсію.

«Пригадую, як ще стояли на блокпості у Старій Краснянці, коли почався масований обстріл із «Василька» та 122 калібру, підполковник Спасьонов по позивному (первый) віддав наказ всім в укриття, а сам стояв під вибухами снарядів і коригував стрільбу у відповідь по сепарам. Його мужністю та хоробрістю захоплювалися увесь особовий склад блокпост. Він навіть, перебуваючи пораненим, жартував, піднімаючи бойовий дух своїм бійцям та показуючи, що все буде добре, щоб люди не падали в паніку від даної обстановки!» - йдеться в дописі.

Але 23 липня 2014 року хоробрий, мужній та відданий своїй Батьківщині командир блокпосту, який очолював свою першу штурмову групу 3БТГр 51-ї ОМБР, віддав своє життя, виконуючи важливе бойове завдання – визволення міста Лисичанска від проросійських загарбників

«Якби не Спасьонов, я не знаю що було би в цей жахливий день зі мною, в кращому випадку я потрапив би у полон...» -додав атовець.

Під снарядами коригував у відповідь, - спогади про волинського Героя

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Теги: АТО, смерть
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