Вода для українців може подорожчати

Ольга Бабій припускає, що через збільшення вартості хлору, тарифи на воду для українців зростуть на 2-3%.



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Як зазначила вона, «ДніпроАзот» відновив роботу і хлор нині надходить до водоканалів.



«Я не думаю, що «ДніпроАзот» вийшов з цієї ситуації з гарним обличчям. По-перше, підняття ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте як мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст... Коли ми говоримо про їхній («ДніпроАзоту» - ред.) монопольний стан, то вони де-факто не визнаний монополіст, вони є просто монополістом і треба буде з цим щось робити. Це рішення щодо «ДніпроАзоту» мають приймати компетентні органи, зокрема Антимонопольний комітет і СБУ, бо це питання національної безпеки», - заявила Бабій.



За її словами, «ДніпроАзот» збільшив ціну на хлор з 11 тисяч гривень за тонну до 47250 гривень з ПДВ - тобто майже у 5 разів.



Бабій також зауважила, що тепер в Україні серйозно замислилися над тим, аби «ДніпроАзот» не залишався надалі монополістом: «Ми зробимо висновки. І будемо налагоджувати імпорт, створювати резерви і мати імпортовані контракти для запобігання таких наслідків у майбутньому».



Вона також сказала, що ситуація з «ДніпроАзотом» оживила дискусію, щодо того, які є альтернативи очищення води хлором. «Я думаю, що ми зробимо гарні висновки, терміново долучимо науку, визначимо типи очистки води для різних міст України і реалізуємо це через програму «Питна вода». Вона додала, що в кожному регіоні України треба по-особливому підходити до очищення води».



Зазначимо, що в Україні існує лише одне підприємство, що постачає рідкий хлор на всі водоканали України – це «ДніпроАзот» і воно є монополістом. Минулого тижня почалася кампанія, коли «ДніпроАзот» оголосив, що буде призупиняти роботу і не буде постачати рідкий хлор на українські водоканали. Нагадаємо, «ДніпроАзот» входить в сферу впливу бізнесмена Ігоря Коломойського (група «Приват»).



Служба безпеки України вже розпочала перевірку дій посадових осіб ПАТ «ДніпроАзот», які призвели до створення дефіциту рідкого хлору. Своїми діями посадовці створили передумови для порушення нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров'я людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віце-президент Асоціації водоканалів Україниприпускає, що через збільшення вартості хлору, тарифи на воду для українців зростуть на 2-3%.Про це повідомля Укрінформ Як зазначила вона, «ДніпроАзот» відновив роботу і хлор нині надходить до водоканалів.«Я не думаю, що «ДніпроАзот» вийшов з цієї ситуації з гарним обличчям. По-перше, підняття ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте як мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст... Коли ми говоримо про їхній («ДніпроАзоту» - ред.) монопольний стан, то вони де-факто не визнаний монополіст, вони є просто монополістом і треба буде з цим щось робити. Це рішення щодо «ДніпроАзоту» мають приймати компетентні органи, зокрема Антимонопольний комітет і СБУ, бо це питання національної безпеки», - заявила Бабій.За її словами, «ДніпроАзот» збільшив ціну на хлор з 11 тисяч гривень за тонну до 47250 гривень з ПДВ - тобто майже у 5 разів.Бабій також зауважила, що тепер в Україні серйозно замислилися над тим, аби «ДніпроАзот» не залишався надалі монополістом: «Ми зробимо висновки. І будемо налагоджувати імпорт, створювати резерви і мати імпортовані контракти для запобігання таких наслідків у майбутньому».Вона також сказала, що ситуація з «ДніпроАзотом» оживила дискусію, щодо того, які є альтернативи очищення води хлором. «Я думаю, що ми зробимо гарні висновки, терміново долучимо науку, визначимо типи очистки води для різних міст України і реалізуємо це через програму «Питна вода». Вона додала, що в кожному регіоні України треба по-особливому підходити до очищення води».Зазначимо, що в Україні існує лише одне підприємство, що постачає рідкий хлор на всі водоканали України – це «ДніпроАзот» і воно є монополістом. Минулого тижня почалася кампанія, коли «ДніпроАзот» оголосив, що буде призупиняти роботу і не буде постачати рідкий хлор на українські водоканали. Нагадаємо, «ДніпроАзот» входить в сферу впливу бізнесмена(група «Приват»).Служба безпеки України вже розпочала перевірку дій посадових осіб ПАТ «ДніпроАзот», які призвели до створення дефіциту рідкого хлору. Своїми діями посадовці створили передумови для порушення нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров'я людей.

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