вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Lutsk Food Fest» відвідає відомий блогер та ресторатор. ФОТО

«Lutsk Food Fest» відвідає відомий блогер та ресторатор. ФОТО
Вже за кілька днів, 28 та 29 липня у замку Любарта відбудеться восьмий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest».

Літній «Lutsk Food Fest» потішить не тільки гурманів. Окрім смаколиків від майже 40 учасників з різних куточків України, гості зможуть відпочити інтелектуально та пізнавально. У рамках фестивалю діятиме традиційна спікер-зона «Розмови зі смаком».

Одним зі спікерів стане відомий блогер та ресторатор з Тернополя Петро Заставний. «Клуб Файного», «Jan Amor», «Пасаж Адлера 13», «На небі» - ці заклади здобули заслужену любов не тільки у Тернополі, але й за його межами.

Засновник найвідоміших ресторанів Файного міста розповість лучанам про гастрономічні експерименти, секрети сімейного бізнесу та тонкощі відкриття нових закладів.

Тож усіх поціновувачів смачного і цікавого відпочинку чекають 28 та 29 липня у Луцькому замку.

Детальну програму фестивалю організатори оприлюднять згодом.
«Lutsk Food Fest» відвідає відомий блогер та ресторатор. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Lutsk Food Fest, Луцьк, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькраді представили нових посадовців. ФОТО
Сьогодні, 08:45
«Позор і стид», - мешканка села під Луцьком про місцеву дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:41
«Lutsk Food Fest» відвідає відомий блогер та ресторатор. ФОТО
Сьогодні, 08:27
На Волині СБУ розслідує приватизацію землі із бурштином
Сьогодні, 08:13
Життя мешканців луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 06:51
Схожі новини
Чим запам'ятався Lutsk Food Fest: гості, смаколики, емоції. ФОТОРЕПОРТАЖ Чим запам'ятався Lutsk Food Fest: гості, смаколики, емоції. ФОТОРЕПОРТАЖ
15 серпень, 2016, 15:32
Погодинна програма Lutsk Food Fest Погодинна програма Lutsk Food Fest
12 серпень, 2016, 17:45
На «Lutsk Food Fest» цього разу буде більше сіна, - організатор На «Lutsk Food Fest» цього разу буде більше сіна, - організатор
09 серпень, 2016, 11:25
Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
Сьогодні, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали лучанку-сутенерку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
 0
Екологи перевірять декілька волинських річок через викинуті рештки тварин
Сьогодні, 10:12
 0
Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО
Сьогодні, 09:57
 0
У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8