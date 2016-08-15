«Lutsk Food Fest» відвідає відомий блогер та ресторатор. ФОТО

Вже за кілька днів, 28 та 29 липня у замку Любарта відбудеться восьмий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest».Літній «Lutsk Food Fest» потішить не тільки гурманів. Окрім смаколиків від майже 40 учасників з різних куточків України, гості зможуть відпочити інтелектуально та пізнавально. У рамках фестивалю діятиме традиційна спікер-зона «Розмови зі смаком».Одним зі спікерів стане відомий блогер та ресторатор з Тернополя Петро Заставний. «Клуб Файного», «Jan Amor», «Пасаж Адлера 13», «На небі» - ці заклади здобули заслужену любов не тільки у Тернополі, але й за його межами.Засновник найвідоміших ресторанів Файного міста розповість лучанам про гастрономічні експерименти, секрети сімейного бізнесу та тонкощі відкриття нових закладів.Тож усіх поціновувачів смачного і цікавого відпочинку чекають 28 та 29 липня у Луцькому замку.Детальну програму фестивалю організатори оприлюднять згодом.