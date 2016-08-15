«Lutsk Food Fest» відвідає відомий блогер та ресторатор. ФОТО
Сьогодні, 08:27
Вже за кілька днів, 28 та 29 липня у замку Любарта відбудеться восьмий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest».
Літній «Lutsk Food Fest» потішить не тільки гурманів. Окрім смаколиків від майже 40 учасників з різних куточків України, гості зможуть відпочити інтелектуально та пізнавально. У рамках фестивалю діятиме традиційна спікер-зона «Розмови зі смаком».
Одним зі спікерів стане відомий блогер та ресторатор з Тернополя Петро Заставний. «Клуб Файного», «Jan Amor», «Пасаж Адлера 13», «На небі» - ці заклади здобули заслужену любов не тільки у Тернополі, але й за його межами.
Засновник найвідоміших ресторанів Файного міста розповість лучанам про гастрономічні експерименти, секрети сімейного бізнесу та тонкощі відкриття нових закладів.
Тож усіх поціновувачів смачного і цікавого відпочинку чекають 28 та 29 липня у Луцькому замку.
Детальну програму фестивалю організатори оприлюднять згодом.
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Літній «Lutsk Food Fest» потішить не тільки гурманів. Окрім смаколиків від майже 40 учасників з різних куточків України, гості зможуть відпочити інтелектуально та пізнавально. У рамках фестивалю діятиме традиційна спікер-зона «Розмови зі смаком».
Одним зі спікерів стане відомий блогер та ресторатор з Тернополя Петро Заставний. «Клуб Файного», «Jan Amor», «Пасаж Адлера 13», «На небі» - ці заклади здобули заслужену любов не тільки у Тернополі, але й за його межами.
Засновник найвідоміших ресторанів Файного міста розповість лучанам про гастрономічні експерименти, секрети сімейного бізнесу та тонкощі відкриття нових закладів.
Тож усіх поціновувачів смачного і цікавого відпочинку чекають 28 та 29 липня у Луцькому замку.
Детальну програму фестивалю організатори оприлюднять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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