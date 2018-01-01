Лучан просять «здавати» сусідів, які зливають нечистоти
Сьогодні, 09:07
У Луцьку фіксували випадки, коли мешканці відкачували нечистоти із асенізаційних ям просто на городи чи вулицю. Тому містян просять, у випадку помічання таких фактів, повідомляти про ці випадки.
Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.
Заступник міського голови Костянтин Петрочук зауважив, що зафіксовані факти відкачки відходів просто на вулицю та городи відходів з каналізаційних ям. Натомість є спеціальні машини, які можуть вивезти ці нечистот.
«Ви, зекономивши, 500-700 гривень, робите проблему для сусідів, для себе і навколишнього середовища», - сказав Петрочук. Тому він попросив лучан бути пильними і у разі, якщо вони бачать подібні дії з боку сусідів, повідомляти про це в мерію, аби оперативні служби могли на це відреагувати.
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Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.
Заступник міського голови Костянтин Петрочук зауважив, що зафіксовані факти відкачки відходів просто на вулицю та городи відходів з каналізаційних ям. Натомість є спеціальні машини, які можуть вивезти ці нечистот.
«Ви, зекономивши, 500-700 гривень, робите проблему для сусідів, для себе і навколишнього середовища», - сказав Петрочук. Тому він попросив лучан бути пильними і у разі, якщо вони бачать подібні дії з боку сусідів, повідомляти про це в мерію, аби оперативні служби могли на це відреагувати.
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