Лучан просять «здавати» сусідів, які зливають нечистоти

У Луцьку фіксували випадки, коли мешканці відкачували нечистоти із асенізаційних ям просто на городи чи вулицю. Тому містян просять, у випадку помічання таких фактів, повідомляти про ці випадки.Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.Заступник міського головизауважив, що зафіксовані факти відкачки відходів просто на вулицю та городи відходів з каналізаційних ям. Натомість є спеціальні машини, які можуть вивезти ці нечистот.«Ви, зекономивши, 500-700 гривень, робите проблему для сусідів, для себе і навколишнього середовища», - сказав Петрочук. Тому він попросив лучан бути пильними і у разі, якщо вони бачать подібні дії з боку сусідів, повідомляти про це в мерію, аби оперативні служби могли на це відреагувати.