Навколо Луцька хочуть перевірити, «чим пахнуть» ферми

У Луцькій мерії хочуть ініціювати перевірку ферм довкола Луцька, адже тут підозрюють, що відходи із цих підприємств також є однією із причин неприємного запаху.Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.Виконувач обов'язків міського головирозповів, що був присутній під час перепоховання залишків солдата у районі Львівської.«Сморід стоїть такий явно не каналізаційний, і нам розповідають, що ми тут ні причому – ні «Біопек» ні при чому, ні цукровий, ні фермери довкола», - сказав Пустовіт.Опісля він зауважив, що питанням смороду «ніхто 20 років не займався і воно накопичилося» та «вистрелило» 5 років тому, а нині ним вже предметно займаються. Тому, на думку Пустовіта, треба перевіряти ферми які працюють довкола Луцька, та підприємства, які виробляють продукцію.Підтримав таку думку і заступник. Мовляв, треба дізнатися, куди вивозять гноївку із ферм, а також залишки тварин. За його інформацією, у селі Гірка Полонка багато людей вирощують на продаж свиней, а де дівають залишки –невідомо.«Через хату вирощують по 4-5 свиней на продаж. Люди б'ють свиней, продають, але теж питання, куди діваються залишки», - додав заступник міського голови.