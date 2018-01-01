вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Навколо Луцька хочуть перевірити, «чим пахнуть» ферми

Навколо Луцька хочуть перевірити, «чим пахнуть» ферми
У Луцькій мерії хочуть ініціювати перевірку ферм довкола Луцька, адже тут підозрюють, що відходи із цих підприємств також є однією із причин неприємного запаху.

Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.

Виконувач обов'язків міського голови Григорій Пустовіт розповів, що був присутній під час перепоховання залишків солдата у районі Львівської.

«Сморід стоїть такий явно не каналізаційний, і нам розповідають, що ми тут ні причому – ні «Біопек» ні при чому, ні цукровий, ні фермери довкола», - сказав Пустовіт.

Опісля він зауважив, що питанням смороду «ніхто 20 років не займався і воно накопичилося» та «вистрелило» 5 років тому, а нині ним вже предметно займаються. Тому, на думку Пустовіта, треба перевіряти ферми які працюють довкола Луцька, та підприємства, які виробляють продукцію.

Підтримав таку думку і заступник Костянтин Петрочук. Мовляв, треба дізнатися, куди вивозять гноївку із ферм, а також залишки тварин. За його інформацією, у селі Гірка Полонка багато людей вирощують на продаж свиней, а де дівають залишки –невідомо.

«Через хату вирощують по 4-5 свиней на продаж. Люди б'ють свиней, продають, але теж питання, куди діваються залишки», - додав заступник міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід у Луцьку, проблема, ферма, перевірка, Пустовіт, Петрочук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку перевірять маршрутки
Сьогодні, 09:31
У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Навколо Луцька хочуть перевірити, «чим пахнуть» ферми
Сьогодні, 09:13
Лучан просять «здавати» сусідів, які зливають нечистоти
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 24 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу
Сьогодні, 09:52
Лучан просять «здавати» сусідів, які зливають нечистоти Лучан просять «здавати» сусідів, які зливають нечистоти
Сьогодні, 09:07
Через сморід лучани вимагають перевірити повітря на шкідливість Через сморід лучани вимагають перевірити повітря на шкідливість
23 квітень, 15:38
У Луцьку перевірять маршрутки У Луцьку перевірять маршрутки
Сьогодні, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали лучанку-сутенерку. ФОТО
Сьогодні, 10:16
 0
Екологи перевірять декілька волинських річок через викинуті рештки тварин
Сьогодні, 10:12
 0
Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО
Сьогодні, 09:57
 0
У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8