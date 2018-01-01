Навколо Луцька хочуть перевірити, «чим пахнуть» ферми
Сьогодні, 09:13
У Луцькій мерії хочуть ініціювати перевірку ферм довкола Луцька, адже тут підозрюють, що відходи із цих підприємств також є однією із причин неприємного запаху.
Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.
Виконувач обов'язків міського голови Григорій Пустовіт розповів, що був присутній під час перепоховання залишків солдата у районі Львівської.
«Сморід стоїть такий явно не каналізаційний, і нам розповідають, що ми тут ні причому – ні «Біопек» ні при чому, ні цукровий, ні фермери довкола», - сказав Пустовіт.
Опісля він зауважив, що питанням смороду «ніхто 20 років не займався і воно накопичилося» та «вистрелило» 5 років тому, а нині ним вже предметно займаються. Тому, на думку Пустовіта, треба перевіряти ферми які працюють довкола Луцька, та підприємства, які виробляють продукцію.
Підтримав таку думку і заступник Костянтин Петрочук. Мовляв, треба дізнатися, куди вивозять гноївку із ферм, а також залишки тварин. За його інформацією, у селі Гірка Полонка багато людей вирощують на продаж свиней, а де дівають залишки –невідомо.
«Через хату вирощують по 4-5 свиней на продаж. Люди б'ють свиней, продають, але теж питання, куди діваються залишки», - додав заступник міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час оперативної наради у мерії 24 липня.
Виконувач обов'язків міського голови Григорій Пустовіт розповів, що був присутній під час перепоховання залишків солдата у районі Львівської.
«Сморід стоїть такий явно не каналізаційний, і нам розповідають, що ми тут ні причому – ні «Біопек» ні при чому, ні цукровий, ні фермери довкола», - сказав Пустовіт.
Опісля він зауважив, що питанням смороду «ніхто 20 років не займався і воно накопичилося» та «вистрелило» 5 років тому, а нині ним вже предметно займаються. Тому, на думку Пустовіта, треба перевіряти ферми які працюють довкола Луцька, та підприємства, які виробляють продукцію.
Підтримав таку думку і заступник Костянтин Петрочук. Мовляв, треба дізнатися, куди вивозять гноївку із ферм, а також залишки тварин. За його інформацією, у селі Гірка Полонка багато людей вирощують на продаж свиней, а де дівають залишки –невідомо.
«Через хату вирощують по 4-5 свиней на продаж. Люди б'ють свиней, продають, але теж питання, куди діваються залишки», - додав заступник міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку перевірять маршрутки
Сьогодні, 09:31
У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Навколо Луцька хочуть перевірити, «чим пахнуть» ферми
Сьогодні, 09:13
Лучан просять «здавати» сусідів, які зливають нечистоти
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 24 липня
Сьогодні, 09:00