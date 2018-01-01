У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «ВолодимирІнфо» написала Ніка Ніка.



«Сортовані відходи «по-володимирськи», або нафіг це кому треба», - пише жінка.



«Краще на один прицеп і на звалище, хай там хтось перебирає...» - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському роздільно сортоване сміття скинули в один загальний контейнер.Про це у Facebook-спільноті «ВолодимирІнфо» написала«Сортовані відходи «по-володимирськи», або нафіг це кому треба», - пише жінка.«Краще на один прицеп і на звалище, хай там хтось перебирає...» - йдеться у дописі.

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