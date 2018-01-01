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У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО

У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО
У Володимирі-Волинському роздільно сортоване сміття скинули в один загальний контейнер.

Про це у Facebook-спільноті «ВолодимирІнфо» написала Ніка Ніка.

«Сортовані відходи «по-володимирськи», або нафіг це кому треба», - пише жінка.

«Краще на один прицеп і на звалище, хай там хтось перебирає...» - йдеться у дописі.
У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, сміття, проблема
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