У місті на Волині сортоване сміття скидають в один причіп. ФОТО
Сьогодні, 09:23
У Володимирі-Волинському роздільно сортоване сміття скинули в один загальний контейнер.
Про це у Facebook-спільноті «ВолодимирІнфо» написала Ніка Ніка.
«Сортовані відходи «по-володимирськи», або нафіг це кому треба», - пише жінка.
«Краще на один прицеп і на звалище, хай там хтось перебирає...» - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook-спільноті «ВолодимирІнфо» написала Ніка Ніка.
«Сортовані відходи «по-володимирськи», або нафіг це кому треба», - пише жінка.
«Краще на один прицеп і на звалище, хай там хтось перебирає...» - йдеться у дописі.
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