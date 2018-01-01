Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО





Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.



«Погодинна програма виступів на усіх музичних сценах. Зберігайте, щоб не загубити», - пишуть організатори.



Одноденні квитки можна буде придбати безпосередньо на фестивалі. Вартість – 250 грн.



Триденний абонемент вартує 550 грн.



Нагадаємо, вхід для атовців - безкоштовний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували розклад виступів, гутірок та інших заходів на фестивалі українського духу «Бандерштат», що відбудеться під Луцьком.Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.«Погодинна програма виступів на усіх музичних сценах. Зберігайте, щоб не загубити», - пишуть організатори.Одноденні квитки можна буде придбати безпосередньо на фестивалі. Вартість – 250 грн.Триденний абонемент вартує 550 грн.Нагадаємо, вхід для атовців - безкоштовний.

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