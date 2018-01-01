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Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО

Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
У мережі опублікували розклад виступів, гутірок та інших заходів на фестивалі українського духу «Бандерштат», що відбудеться під Луцьком.

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

«Погодинна програма виступів на усіх музичних сценах. Зберігайте, щоб не загубити», - пишуть організатори.

Одноденні квитки можна буде придбати безпосередньо на фестивалі. Вартість – 250 грн.

Триденний абонемент вартує 550 грн.

Нагадаємо, вхід для атовців - безкоштовний.
Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, Луцьк
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