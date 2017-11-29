У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу

Через «неспівпадіння» кількості злитих відходів на вулиці Мамсурова, які зафіксували журналісти, та даних, поданих КП «Луцькводоканал», до очільника підприємства у мерії «з’явилися питання».Про це йшлося під час оперативної наради 24 липня.У ході наради розглядали й питання смороду у місті. Начальник відділу екологіїзауважив, що наразі функціонує єдине місце зливу відходів із асенізаційних машин в каналізацію – на вулиці Мамсурова.Також всі асенізаційні машини пронумеровані, з перевізниками уклали договори на вивіз фекальних відходів. КП «Луцькводоканал» розробило нові правила приймання стічних вод, які внесуть на розгляд та затвердження.Опісля в.о. мера «підняв» першого заступника директора КП.«Луцькводоканал», який був присутній на нараді. Пустовіт сказав, що має зауваження до директора підприємства– мовляв, КП повідомляє, що на Мамсурова зливають одну кількість, натомість журналісти за один день зафіксували, що «вдесятеро більше».«Камери там цілодобово фіксують, ми здійснюємо контролю по кількості машин» , - повідомив Гуменюк. Наприкінці місяця «Луцькводоканалу» надають дані щодо кількості вивезених машин, а вони звіряють їх із записами, і кількість співпадає.«То випадково приїхали журналісти і вдесятеро більше?... Керівник на своєму місці, складалося враження, довіра 100%, але чим більше ми старалися вникати в вашу роботу, тим більше питань, і дуже серйозних питань», - підсумував Пустовіт.