У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО

Вужинську Світлану Григорівну, 9 січня 1985 року народження, мешканку села Михайлівка Одеської області.



Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці підозрюють жінку у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Розшукувана переховується від органів слідства.



Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці розшукують, 9 січня 1985 року народження, мешканку села Михайлівка Одеської області.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Правоохоронці підозрюють жінку у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Розшукувана переховується від органів слідства.Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».

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