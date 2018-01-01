У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Луцькі правоохоронці розшукують Вужинську Світлану Григорівну, 9 січня 1985 року народження, мешканку села Михайлівка Одеської області.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці підозрюють жінку у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Розшукувана переховується від органів слідства.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці підозрюють жінку у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Розшукувана переховується від органів слідства.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО
Сьогодні, 09:57
У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу
Сьогодні, 09:52
Опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
Сьогодні, 09:35