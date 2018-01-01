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У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО

У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО
Луцькі правоохоронці розшукують Вужинську Світлану Григорівну, 9 січня 1985 року народження, мешканку села Михайлівка Одеської області.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці підозрюють жінку у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч.2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Розшукувана переховується від органів слідства.

Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».
У Луцьку розшукують крадійку з Одещини. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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