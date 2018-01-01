Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Луцька ведуча Галина Падалко заявила, що її колегам доведеться продовжувати програму без неї.
Про це йдеться на сторінці ведучої у Facebook, - пише Таблоїд Волині.
«Харків, ти такий класний! І не відпускаєш зовсім!
Тарас Шкітер, Олександра Куртєєва, Сергій Шараєвський, Андрій Лучик, Віка Поліщук, Руслан Пилипчук, Костянтин Лоцман, доведеться вам тепер справлятись на Протилежний Погляд LIVE без мене!», – йдеться у дописі.
Чи вестиме Галина новий сезон «Протилежного Погляду LIVE», який стартує уже 3 серпня, залишається загадкою, відповідь на яку отримаємо невдовзі.
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Про це йдеться на сторінці ведучої у Facebook, - пише Таблоїд Волині.
«Харків, ти такий класний! І не відпускаєш зовсім!
Тарас Шкітер, Олександра Куртєєва, Сергій Шараєвський, Андрій Лучик, Віка Поліщук, Руслан Пилипчук, Костянтин Лоцман, доведеться вам тепер справлятись на Протилежний Погляд LIVE без мене!», – йдеться у дописі.
Чи вестиме Галина новий сезон «Протилежного Погляду LIVE», який стартує уже 3 серпня, залишається загадкою, відповідь на яку отримаємо невдовзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну слава Богу! Лучани відпочинуть від пафосної зірковості цієї "звєзди".
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