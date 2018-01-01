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Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО

Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО
Луцька ведуча Галина Падалко заявила, що її колегам доведеться продовжувати програму без неї.

Про це йдеться на сторінці ведучої у Facebook, - пише Таблоїд Волині.

«Харків, ти такий класний! І не відпускаєш зовсім!

Тарас Шкітер, Олександра Куртєєва, Сергій Шараєвський, Андрій Лучик, Віка Поліщук, Руслан Пилипчук, Костянтин Лоцман, доведеться вам тепер справлятись на Протилежний Погляд LIVE без мене!», – йдеться у дописі.

Чи вестиме Галина новий сезон «Протилежного Погляду LIVE», який стартує уже 3 серпня, залишається загадкою, відповідь на яку отримаємо невдовзі.
Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО

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Теги: Харків, Протилежний Погляд LIVE, Падалко
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Коментарі 1
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Ну слава Богу! Лучани відпочинуть від пафосної зірковості цієї "звєзди".
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