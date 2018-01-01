Волинське ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» може залишитися без ведучої. ФОТО

Галина Падалко заявила, що її колегам доведеться продовжувати програму без неї.



Про це йдеться на сторінці ведучої у Facebook, - пише



«Харків, ти такий класний! І не відпускаєш зовсім!



Тарас Шкітер, Олександра Куртєєва, Сергій Шараєвський, Андрій Лучик, Віка Поліщук, Руслан Пилипчук, Костянтин Лоцман, доведеться вам тепер справлятись на Протилежний Погляд LIVE без мене!», – йдеться у дописі.



Чи вестиме Галина новий сезон «Протилежного Погляду LIVE», який стартує уже 3 серпня, залишається загадкою, відповідь на яку отримаємо невдовзі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька ведучазаявила, що її колегам доведеться продовжувати програму без неї.Про це йдеться на сторінці ведучої у Facebook, - пише Таблоїд Волині «Харків, ти такий класний! І не відпускаєш зовсім!, доведеться вам тепер справлятись на Протилежний Погляд LIVE без мене!», – йдеться у дописі.Чи вестиме Галина новий сезон «Протилежного Погляду LIVE», який стартує уже 3 серпня, залишається загадкою, відповідь на яку отримаємо невдовзі.

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