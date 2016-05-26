Екологи перевірять декілька волинських річок через викинуті рештки тварин





Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк на брифінгу 24-го липня розповів, що днем раніше дав доручення підготувати листи у кілька екологічних інстанцій, аби вони провели обстеження місцевих річок Луги, Риловиці та Смочі, - пише



Нагадаємо, невідомі викинули рештки тварин у річку Луга.



«Ми допоможемо цим службам (екологам – ред.), щоб вони після Дня місті ці роботи провели. Я знаю, що по Риловиці, по Смочі є деякі безсовісні громадяни, які повиводили свої каналізаційні мережі в струмки і річечки», – наголосив Саганюк.



Мер також додав, що у місті працює комунальне підприємство, яке успішно виконує роботи з вивезення сміття.



«Якщо порівняти по області, за останніми даними, то у нас найбільше вивозиться сміття в області на одного жителя», – продовжив міський голова.



Додамо, що цьогоріч у Володимирі-Волинському планують розпочати роботи з облаштування нової карти сміттєзвалища. Наразі проектна документація виготовлена та очікують фінансування із державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень.



З міського ж бюджету вже виділили як співфінансування 500 тисяч гривень. Коли кошти надійдуть, тоді буде визначений виконавець робіт та приступлять до реалізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Володимира-Волинського перевірять річки Луги, Риловиці та Смочі. Причиною цьому стали знайдені рештки у річці Луга.Міський голова Володимира-Волинськогона брифінгу 24-го липня розповів, що днем раніше дав доручення підготувати листи у кілька екологічних інстанцій, аби вони провели обстеження місцевих річок Луги, Риловиці та Смочі, - пише БУГ Нагадаємо,«Ми допоможемо цим службам (екологам – ред.), щоб вони після Дня місті ці роботи провели. Я знаю, що по Риловиці, по Смочі є деякі безсовісні громадяни, які повиводили свої каналізаційні мережі в струмки і річечки», – наголосив Саганюк.Мер також додав, що у місті працює комунальне підприємство, яке успішно виконує роботи з вивезення сміття.«Якщо порівняти по області, за останніми даними, то у нас найбільше вивозиться сміття в області на одного жителя», – продовжив міський голова.Додамо, що цьогоріч у Володимирі-Волинському планують розпочати роботи з облаштування нової карти сміттєзвалища. Наразі проектна документація виготовлена та очікують фінансування із державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень.З міського ж бюджету вже виділили як співфінансування 500 тисяч гривень. Коли кошти надійдуть, тоді буде визначений виконавець робіт та приступлять до реалізації.

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