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Екологи перевірять декілька волинських річок через викинуті рештки тварин

Екологи перевірять декілька волинських річок через викинуті рештки тварин
Поблизу Володимира-Волинського перевірять річки Луги, Риловиці та Смочі. Причиною цьому стали знайдені рештки у річці Луга.

Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк на брифінгу 24-го липня розповів, що днем раніше дав доручення підготувати листи у кілька екологічних інстанцій, аби вони провели обстеження місцевих річок Луги, Риловиці та Смочі, - пише БУГ.

Нагадаємо, невідомі викинули рештки тварин у річку Луга.

«Ми допоможемо цим службам (екологам – ред.), щоб вони після Дня місті ці роботи провели. Я знаю, що по Риловиці, по Смочі є деякі безсовісні громадяни, які повиводили свої каналізаційні мережі в струмки і річечки», – наголосив Саганюк.

Мер також додав, що у місті працює комунальне підприємство, яке успішно виконує роботи з вивезення сміття.

«Якщо порівняти по області, за останніми даними, то у нас найбільше вивозиться сміття в області на одного жителя», – продовжив міський голова.

Додамо, що цьогоріч у Володимирі-Волинському планують розпочати роботи з облаштування нової карти сміттєзвалища. Наразі проектна документація виготовлена та очікують фінансування із державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень.

З міського ж бюджету вже виділили як співфінансування 500 тисяч гривень. Коли кошти надійдуть, тоді буде визначений виконавець робіт та приступлять до реалізації.

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Теги: Володимир-Волинський, річка, тварина, труп
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