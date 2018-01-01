Шкільний ярмарок у «ПортCity»*

Останній місяць літа для багатьох – це лише завершення відпусток, а й ретельна підготовка до школи. Саме тому 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.Окрім товарів для школи, які можна буде придбати в гіпермаркеті Там Там, відбуватимуться цікаві освітні проекти, майстер-класи для школярів від партнерів.На святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.ТРЦ «ПортCity» запрошує організації, які працюють в освітній, чи мистецькій галузі до співпраці.