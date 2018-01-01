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Шкільний ярмарок у «ПортCity»*

Шкільний ярмарок у «ПортCity»*
Останній місяць літа для багатьох – це лише завершення відпусток, а й ретельна підготовка до школи. Саме тому 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.

Окрім товарів для школи, які можна буде придбати в гіпермаркеті Там Там, відбуватимуться цікаві освітні проекти, майстер-класи для школярів від партнерів.

На святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.

ТРЦ «ПортCity» запрошує організації, які працюють в освітній, чи мистецькій галузі до співпраці.
Шкільний ярмарок у «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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