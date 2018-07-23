Фахівці назвали причини жахливої аварії на Житомирщині
Сьогодні, 10:44
Експертиза технічного стану маршрутки, що влетіла в фуру на трасі Київ - Чоп у Житомирській області, встановила несправність гальмівної системи мікроавтобуса, в якому загинули 10 осіб.
Про це заявили в суді Житомира під час обрання запобіжного заходу власнику транспортного засобу, - повідомляє Громадське радіо.
Прокурор Сергій Глазунов заявив, що гальмівна система на момент ДТП перебувала в несправному стані. "Тому у нас є всі підстави висунути Луцику Петру Васильовичу підозри за ст. 277 КК (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів)", - заявив прокурор.
Прокуратура повідомила, що автобус був переобладнаний. Звинувачення наполягало на арешті підозрюваного, щоб він не впливав на свідків і не міг підробити документи.
Власник автобуса Петро Луцик з висновками експертизи не погоджується. У ДТП він звинувачує водія, якому позичив маршрутку.
"У гальмівну систему втручання немає, патьоків рідини немає. Колодки гальмівні відповідають стандарту, вони були поміняні (не пам'ятаю коли), не перепаяні. До моменту зіткнення я не побачив гальмівного шляху. Я не знаю, може, він заснув, може, якісь ще обставини. Може, стан здоров'я або хтось відволік його", - заявив в суді підозрюваний.
У результаті суд відправив Луцика під домашній арешт.
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Про це заявили в суді Житомира під час обрання запобіжного заходу власнику транспортного засобу, - повідомляє Громадське радіо.
Прокурор Сергій Глазунов заявив, що гальмівна система на момент ДТП перебувала в несправному стані. "Тому у нас є всі підстави висунути Луцику Петру Васильовичу підозри за ст. 277 КК (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів)", - заявив прокурор.
Прокуратура повідомила, що автобус був переобладнаний. Звинувачення наполягало на арешті підозрюваного, щоб він не впливав на свідків і не міг підробити документи.
Власник автобуса Петро Луцик з висновками експертизи не погоджується. У ДТП він звинувачує водія, якому позичив маршрутку.
"У гальмівну систему втручання немає, патьоків рідини немає. Колодки гальмівні відповідають стандарту, вони були поміняні (не пам'ятаю коли), не перепаяні. До моменту зіткнення я не побачив гальмівного шляху. Я не знаю, може, він заснув, може, якісь ще обставини. Може, стан здоров'я або хтось відволік його", - заявив в суді підозрюваний.
У результаті суд відправив Луцика під домашній арешт.
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