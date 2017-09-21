«Луцьксантехмонтаж №536» здав в експлуатацію два нові житлові комплекси. ФОТО*





Будівельна компанія «Луцьксантехмонтаж №536» здала в експлуатацію ще два об’єкти. Йдеться про ЖК «Тріумф», що на проспекті Перемоги, і новий житловий комплекс на вулиці Набережній, - пише інтернет-видання



ДОТРИМУВАТИСЯ ОБІЦЯНОК



Так, у визначений договором термін, 26 червня, компанія здала будинок на вулиці Набережній, 4а. Процес будівництва зайняв рік часу, а більшість квартир знайшла своїх власників ще у період будівництва.



У ЖК «Тріумф», що на проспекті Перемоги, 32, здали третю чергу квартир взагалі достроково, адже планова здача повинна була відбутися лише у липні. Новим власникам віддали повний пакет документів та право власності на квартиру.



«Ми дуже серйозно ставимося до обіцянок, які даємо своїм клієнтам. Знати, коли ти зможеш отримати ключі від свого нового дому – це абсолютне і базове право власника квартири. Адже з цим пов’язані серйозні витрати, і серйозні життєві плани. Тому ми ретельно плануємо терміни здачі, і не даємо людям необгрунтованих обіцянок. Наші клієнти можуть спокійно планувати ремонт і вселення у нове помешкання», – каже Сергій Машевський, керівник відділу продажів



КОМФОРТНО, БЕЗПЕЧНО, ПО-СУЧАСНОМУ



Будинки підключені до комунікацій, і власники уже почали внутрішні роботи у квартирах. Будівельники кажуть, що квартири від «Луцьксандехмонтаж» особливо цінують за якість робіт і матеріалів, сучасне і зручне планування квартир, вдало вибране місце розташування, а також за продумане облаштування двору.







Компанія справді по-новому підійшла до впорядкування території. Особливу увагу надали дитячим майданчикам. До прикладу, використовують спеціальне м’яке покриття, яке убезпечує малюків від можливих травм.



І ЖК «Тріумф», і новий будинок на Набережній мають не лише комфортну і зручну прибудинкову територію, а й напрочуд зручно розташовані. Поряд – школи, садочки і торгові заклади. Курсує громадський транспорт. Неподалік – відпочинкові зони. Біля будинків не асфальт, а бруківка, територія освітлена, є дитячий майданчик, автостоянка, зелена зона для відпочинку. Під’їзди просторі і охайні, ліфти - нові і сучасні.



У будинках використані нові технології утеплення та енергозбереження, прокладена надійна каналізаційна система, проведені телебачення та інтернет. Будинок обов'язково передається на баланс ОСББ.



«Компанія «Луцьксантехмонтаж» має власний відділ продажу, куди ми запрошуємо усіх, хто має потребу купити нове житло. Тут вам розкажуть про те, що ми будуємо, ознайомлять з цінами на квартири і їх особливостями, без проблем завезуть на об’єкт і покажуть усе на місці, дадуть відповіді на будь-які питання,» – каже Сергій Машевський.



До кінця поточного року у компанії планують добудувати будинок у Ковелі, а у Луцьку закінчити будівництво ЖК «Над рікою» по вулиці Глушець, а також здати в експлуатацію перший будинок в житловому комплексі «Волошковий дім».



До слова, компанія має великі плани на майбутнє. Зараз повним ходом йде будівництво восьмого будинку по вулиці Арцеулова (ЖК «Оберіг»). Будинок планують завершити до кінця серпня 2019 року.



На черзі – четвертий будинок у ЖК «Тріумф» та другий будинок у ЖК «Волошковий дім».



Готуються документи на будівництво житлового будинку по вулиці Чорновола(будівництво розпочнеться через три місяці).



На наступний рік також заплановано багато роботи: в процесі розробки і підготовки новий мікрорайон на Дубнівській.



Адреса відділу продажу:

м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29



тел: (0332) 74-60-15

тел: (066) 845-66-05

тел: (067) 27-00-227

тел: (066) 897-97-77



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