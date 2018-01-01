На Волині жінка на городі вирощувала коноплю
Сьогодні, 11:17
У селі Жиричі Ратнівському районі поліція виявила на території домогосподарства місцевої жительки незаконний посів коноплі у кількості 1150 рослин.
Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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