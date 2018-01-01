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На Волині жінка на городі вирощувала коноплю

На Волині жінка на городі вирощувала коноплю
У селі Жиричі Ратнівському районі поліція виявила на території домогосподарства місцевої жительки незаконний посів коноплі у кількості 1150 рослин.

Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України, - інформує ГУНП у Волинській області.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.




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Теги: конопля, Волинь
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