На автовокзалі Херсонщини знайшли вибухівку





Про це



"24 липня, о 08.20, у місті Нова Каховка на території автовокзалу в сміттєвій урні виявлено саморобний вибуховий пристрій", - розповіли правоохоронці.



За даними джерел, вибухівка складалася із запалу до ручної осколкової гранати та пластикової пляшки з вибуховою речовиною - близько 100 г пластиду.



Правоохоронці вилучили пристрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нова Каховка Херсонської області на автовокзалі виявили вибухівку.Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у правоохоронних органах."24 липня, о 08.20, у місті Нова Каховка на території автовокзалу в сміттєвій урні виявлено саморобний вибуховий пристрій", - розповіли правоохоронці.За даними джерел, вибухівка складалася із запалу до ручної осколкової гранати та пластикової пляшки з вибуховою речовиною - близько 100 г пластиду.Правоохоронці вилучили пристрій.

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