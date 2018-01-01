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На автовокзалі Херсонщини знайшли вибухівку

На автовокзалі Херсонщини знайшли вибухівку
У місті Нова Каховка Херсонської області на автовокзалі виявили вибухівку.

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

"24 липня, о 08.20, у місті Нова Каховка на території автовокзалу в сміттєвій урні виявлено саморобний вибуховий пристрій", - розповіли правоохоронці.

За даними джерел, вибухівка складалася із запалу до ручної осколкової гранати та пластикової пляшки з вибуховою речовиною - близько 100 г пластиду.

Правоохоронці вилучили пристрій.

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Теги: вибухівка, Херсонщина
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