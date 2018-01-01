На автовокзалі Херсонщини знайшли вибухівку
Сьогодні, 11:26
У місті Нова Каховка Херсонської області на автовокзалі виявили вибухівку.
Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
"24 липня, о 08.20, у місті Нова Каховка на території автовокзалу в сміттєвій урні виявлено саморобний вибуховий пристрій", - розповіли правоохоронці.
За даними джерел, вибухівка складалася із запалу до ручної осколкової гранати та пластикової пляшки з вибуховою речовиною - близько 100 г пластиду.
Правоохоронці вилучили пристрій.
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Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
"24 липня, о 08.20, у місті Нова Каховка на території автовокзалу в сміттєвій урні виявлено саморобний вибуховий пристрій", - розповіли правоохоронці.
За даними джерел, вибухівка складалася із запалу до ручної осколкової гранати та пластикової пляшки з вибуховою речовиною - близько 100 г пластиду.
Правоохоронці вилучили пристрій.
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