У Парижі співзасновниця FEMEN покінчила з життям





Інформація про смерть активістки та художниці з'явилась у Telegram-каналі знайомої активістки, - пише



"Оксана Шачко (одна із засновниць FEMEN) наклала на себе руки сьогодні, 23 липня, в своїй паризькій квартирі. Тільки що французька поліція вивезла її тіло на експертизу. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом щільно спілкувалася: "ви всі фейк"", - йдеться у повідомленні знайомої Шачко.



Феміністська організація ОНА зазначає, що смерть Оксани підтвердила співзасновниця FEMEN Анна Гуцол. Також підтверджують загибель дівчини інші її колеги за рухом.



"Точна дата смерті ще невідома. Це виявить експертиза. Але востаннє живою її бачили в п'ятницю ввечері", - повідомила Олександра Шевченко. Шевченко, як і Шачко, останнім часом жила у Парижі.



Шачко разом з Гуцол та Шевченко заснували рух FEMEN у 2008 році. Саме завдяки Оксані цей рух став впізнаваним, оскільки вона перша оголилась на акції протесту у 2009 році. Згодом вони провели чимало оголених протестів, зокрема і в Росії під час президентських виборів 2012 року на виборчій дільниці, де голосував Путін. Дівчат затримали та депортували до України.



Після кількох нападів на учасниць руху в 2013 році, вони виїхали до Франції. Шачко отримала політичний притулок у Франції і відтоді жила в Парижі та займалась живописом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Парижі вкоротила собі віку Оксана Шачко, яка була співзасновницею організації FEMEN.Інформація про смерть активістки та художниці з'явилась у Telegram-каналі знайомої активістки, - пише ТСН "Оксана Шачко (одна із засновниць FEMEN) наклала на себе руки сьогодні, 23 липня, в своїй паризькій квартирі. Тільки що французька поліція вивезла її тіло на експертизу. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом щільно спілкувалася: "ви всі фейк"", - йдеться у повідомленні знайомої Шачко.Феміністська організація ОНА зазначає, що смерть Оксани підтвердила співзасновниця FEMEN. Також підтверджують загибель дівчини інші її колеги за рухом."Точна дата смерті ще невідома. Це виявить експертиза. Але востаннє живою її бачили в п'ятницю ввечері", - повідомила. Шевченко, як і Шачко, останнім часом жила у Парижі.Шачко разом з Гуцол та Шевченко заснували рух FEMEN у 2008 році. Саме завдяки Оксані цей рух став впізнаваним, оскільки вона перша оголилась на акції протесту у 2009 році. Згодом вони провели чимало оголених протестів, зокрема і в Росії під час президентських виборів 2012 року на виборчій дільниці, де голосував Путін. Дівчат затримали та депортували до України.Після кількох нападів на учасниць руху в 2013 році, вони виїхали до Франції. Шачко отримала політичний притулок у Франції і відтоді жила в Парижі та займалась живописом.

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