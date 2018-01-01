На Волині судили «чорного археолога»





Так, чоловік, використовуючи металошукач, промишляв у навколишніх лісах на місцях бойових дій часів Другої світової війни. Боєприпаси, вибухові речовини та залишки зброї приносив на територію свого домоволодіння, - пише



12 травня цього року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правохоронці виявили та вилучили металошукач і безліч боєприпасів.



Дії обвинуваченого правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.



Під час досудового розслідування 15 червня 2018 року між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним в присутності захисника була укладена угода про визнання винуватості.



Ковельський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільнивши його від реального ув’язнення, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.



Вироком з обвинуваченого в дохід держави стягнуто процесуальні витрати у справі за проведення різних експертиз на загальну майже 7 тисяч гривень. Металошукач конфісковали в дохід держави, всі інші речові докази у кримінальному провадження суд ухвалив знищити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вибухові речовини судили мешканця села Озерне Ковельського району.Так, чоловік, використовуючи металошукач, промишляв у навколишніх лісах на місцях бойових дій часів Другої світової війни. Боєприпаси, вибухові речовини та залишки зброї приносив на територію свого домоволодіння, - пише Район.Ковель 12 травня цього року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правохоронці виявили та вилучили металошукач і безліч боєприпасів.Дії обвинуваченого правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.Під час досудового розслідування 15 червня 2018 року між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним в присутності захисника була укладена угода про визнання винуватості.Ковельський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільнивши його від реального ув’язнення, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.Вироком з обвинуваченого в дохід держави стягнуто процесуальні витрати у справі за проведення різних експертиз на загальну майже 7 тисяч гривень. Металошукач конфісковали в дохід держави, всі інші речові докази у кримінальному провадження суд ухвалив знищити.

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