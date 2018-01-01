вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили «чорного археолога»

На Волині судили «чорного археолога»
За вибухові речовини судили мешканця села Озерне Ковельського району.

Так, чоловік, використовуючи металошукач, промишляв у навколишніх лісах на місцях бойових дій часів Другої світової війни. Боєприпаси, вибухові речовини та залишки зброї приносив на територію свого домоволодіння, - пише Район.Ковель.

12 травня цього року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правохоронці виявили та вилучили металошукач і безліч боєприпасів.

Дії обвинуваченого правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Під час досудового розслідування 15 червня 2018 року між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та підозрюваним в присутності захисника була укладена угода про визнання винуватості.

Ковельський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільнивши його від реального ув’язнення, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.

Вироком з обвинуваченого в дохід держави стягнуто процесуальні витрати у справі за проведення різних експертиз на загальну майже 7 тисяч гривень. Металошукач конфісковали в дохід держави, всі інші речові докази у кримінальному провадження суд ухвалив знищити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Ковель, чорний археолог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще стаття 298 ККУ. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури!
Краще б пальці відірвало чи голову. Копачі бісові.
Відповісти
Вибір редактора
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка просить допомогти з коштами на лікування
Сьогодні, 12:56
Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ
Сьогодні, 12:32
На Волині судили «чорного археолога»
Сьогодні, 12:20
«Луцьксантехмонтаж №536» здав в експлуатацію два нові житлові комплекси. ФОТО*
Сьогодні, 12:15
На Волині мотоцикліст збив неповнолітню
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина
05 липень, 12:13
Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого Оголена ковельчанка посеред вулиці обматюкала перехожого
15 червень, 16:25
У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро
10 червень, 14:04
У Ковелі заслухали шість свідків у справі вбивства Литкіної У Ковелі заслухали шість свідків у справі вбивства Литкіної
18 квітень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:25
 0
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Сьогодні, 13:20
 0
Волинянка просить допомогти з коштами на лікування
Сьогодні, 12:56
 0
На Волині «прикрили» нелегальну заправку
Сьогодні, 12:56
 0
Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8