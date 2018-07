В Україні запустили платіжний сервіс для активних людей Garmin Pay*

ПриватБанк оголосив про запуск в Україні сервісу безконтактних платежів Garmin Pay, що працює за допомогою розумного годинника Garmin (доступних на українському ринку моделей Garmin fēnix5 Plus, vívoactive 3 и Forerunner 645/645 Music). Новий платіжний сервіс допоможе людям, які активно займаються спортом, оплачувати покупки одним рухом руки, не обтяжуючи себе зайвими речами під час тренувань і подорожей. В Україні сервіс доступний власникам карток Mastercard і Visa від ПриватБанку.«Я радий, що саме ПриватБанк разом із нашими партнерами – міжнародними платіжними системами – запускає новий платіжний сервіс для активних людей, що займаються спортом і пропагують здоровий спосіб життя, – говорить голова правління ПриватБанку. – Платіжні інновації – це найкраща підтримка тренда активного способу життя. Я особисто та більшість топ-менеджерів нашого банку займаємося спортом і після запуску нового сервісу станемо одними з перших його користувачів».Для активації функції оплати товарів і послуг з використанням годинника Garmin необхідно завантажити у свій смартфон з Google Play або App Store додаток Garmin Connect, підключити смартфон до годинника та додати банківські картки. Для оплати достатньо ввести пароль і прикласти годинник до термінала. У Garmin Pay використовується токенізація, що гарантує безпеку користувача – дані про номери рахунків платника замінюються персональним цифровим кодом.«Запуск в Україні Garmin Pay - ще один крок до розвитку безготівкової економіки. В першу чергу новий сервіс призначений для людей, які ведуть активний спосіб життя. Годинники з платіжною функцією зручні всюди - не потрібно діставати гаманець або смартфон, досить легкого руху рукою, - зазначив, в.о. голови регіону СНД і Південно-Східної Європи компанії Visa. - Спільно з партнерами Visa активно розвиває інтернет речей.Пропонуючи споживачам платіжний функціонал на носимих пристроях ми завжди фокусуємося на безпеці, захищаючи дані власника картки декількома рівнями безпеки, перш за все за допомогою сервісу токенізаціі Visa».«Щодня ми наближаємо майбутнє без готівки, де зручні та безпечні розрахунки інтегровано в різні сфери життя та всілякі форм-фактори. За даними наших досліджень, 37% українців хотіли б розраховуватися за допомогою переносних пристроїв. Це один із найвищих показників серед європейців, що свідчить про відкритість українців до інновацій.Ми бачимо, як оплати смартфоном стрімко завоювали підтримку користувачів – за рік кількість токенізованих оплат Mastercard серед українців виросла в 14 разів. Упевнені, що платежі за допомогою розумного годинника відкриють нові можливості для прихильників платіжних новинок та активного способу життя.Сьогодні ми робимо до цього ще один крок, запускаючи в Україні оплати з Garmin Pay», – зазначила, генеральний директор Mastercard в Україні.У роздрібному продажі в Україні вже представлено пристрої vivoactive® 3 і vivoactive® 3 Music, а також Forerunner® 645 і Forerunner® 645 Music. Незабаром також з’являться моделі серії Fenix® 5 Plus. Окрім можливості здійснювати безконтактні платежі, цей годинник стежить за пульсом власника, допомагає планувати та відслідковувати тренування, може отримувати повідомлення та багато іншого залежно від моделі.«Клієнти Garmin ведуть активний спосіб життя. Навряд чи комусь хочеться після марафонського забігу або занять фітнесом діставати гроші з мокрого від поту одягу, щоб купити пляшку води, або, що ще гірше, раптом зрозуміти, що гроші взагалі залишилися вдома.Разом із Mastercard, Visa і Fit Pay, Inc. ми даємо клієнтам швидке платіжне рішення, і тепер вони можуть без проблем здійснювати купівлі, де б не перебували», – прокоментував віце-президент Garmin з глобальних продажів