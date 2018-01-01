Волинянка просить допомогти з коштами на лікування





Дана пухлина, впливає на опорно-руховий апарат, відмовляють руки та ноги, - пише



Зі слів лікаря, термінове хірургічне втручання дає великий шанс на відновлення функцій ніг та рук. Але якщо тіло стане повністю нерухомим, то сенсу в оперуванні не буде.



Лариса Касьян опублікувала прохання про допомогу, на своїй сторінці у Facebook.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян просять допомогти мешканці Маневич, у якої лікарі виявили пухлину у спинному мозку.Дана пухлина, впливає на опорно-руховий апарат, відмовляють руки та ноги, - пише Район.Маневичі Зі слів лікаря, термінове хірургічне втручання дає великий шанс на відновлення функцій ніг та рук. Але якщо тіло стане повністю нерухомим, то сенсу в оперуванні не буде.опублікувала прохання про допомогу, на своїй сторінці у Facebook.

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