Волинянка просить допомогти з коштами на лікування
Сьогодні, 12:56
Волинян просять допомогти мешканці Маневич, у якої лікарі виявили пухлину у спинному мозку.
Дана пухлина, впливає на опорно-руховий апарат, відмовляють руки та ноги, - пише Район.Маневичі.
Зі слів лікаря, термінове хірургічне втручання дає великий шанс на відновлення функцій ніг та рук. Але якщо тіло стане повністю нерухомим, то сенсу в оперуванні не буде.
Лариса Касьян опублікувала прохання про допомогу, на своїй сторінці у Facebook.
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Дана пухлина, впливає на опорно-руховий апарат, відмовляють руки та ноги, - пише Район.Маневичі.
Зі слів лікаря, термінове хірургічне втручання дає великий шанс на відновлення функцій ніг та рук. Але якщо тіло стане повністю нерухомим, то сенсу в оперуванні не буде.
Лариса Касьян опублікувала прохання про допомогу, на своїй сторінці у Facebook.
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