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Волинянка просить допомогти з коштами на лікування

Волинянка просить допомогти з коштами на лікування
Волинян просять допомогти мешканці Маневич, у якої лікарі виявили пухлину у спинному мозку.

Дана пухлина, впливає на опорно-руховий апарат, відмовляють руки та ноги, - пише Район.Маневичі.

Зі слів лікаря, термінове хірургічне втручання дає великий шанс на відновлення функцій ніг та рук. Але якщо тіло стане повністю нерухомим, то сенсу в оперуванні не буде.

Лариса Касьян опублікувала прохання про допомогу, на своїй сторінці у Facebook.



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Теги: допомога, кошти, Маневичі
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