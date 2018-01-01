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Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки

Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
За дорученням голови Волинської ОДА Олександра Савченка поліція спільно з управлінням «Укртрансбезпеки» перевіряють міжміські маршрутки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в ОДА.

Нагадаємо, 20 липня на трапилася аварія за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки на трасі Київ-Чоп. Загинули 10 людей та ще 10 отримали травми.

Експертиза технічного стану маршрутки, що влетіла в фуру, встановила несправність гальмівної системи мікроавтобуса.

Через моторошну аварію Олександр Савченко доручив провести «ревізії» міжміських маршруток. Станом на 23 липня поліцейські та працівники «Укртрансбезпеки» перевірили 24 автобуси.

Три акти склали через недотримання режиму праці та відпочинку, 9 - через відсутність усіх необхідних документів, 1 - через технічний стан маршрутки, 8 - через інші порушення.


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Теги: маршрутки, перевірки
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