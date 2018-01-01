Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки

Олександра Савченка поліція спільно з управлінням «Укртрансбезпеки» перевіряють міжміські маршрутки.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в ОДА.



Нагадаємо,



Експертиза технічного стану маршрутки, що влетіла в фуру, встановила



Через моторошну аварію Олександр Савченко доручив провести «ревізії» міжміських маршруток. Станом на 23 липня поліцейські та працівники «Укртрансбезпеки» перевірили 24 автобуси.



Три акти склали через недотримання режиму праці та відпочинку, 9 - через відсутність усіх необхідних документів, 1 - через технічний стан маршрутки, 8 - через інші порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За дорученням голови Волинської ОДАполіція спільно з управлінням «Укртрансбезпеки» перевіряють міжміські маршрутки.Про цеповідомили в ОДА.Нагадаємо, 20 липня на трапилася аварія за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки на трасі Київ-Чоп. Загинули 10 людей та ще 10 отримали травми.Експертиза технічного стану маршрутки, що влетіла в фуру, встановила несправність гальмівної системи мікроавтобуса.Через моторошну аварію Олександр Савченко доручив провести «ревізії» міжміських маршруток. Станом на 23 липня поліцейські та працівники «Укртрансбезпеки» перевірили 24 автобуси.Три акти склали через недотримання режиму праці та відпочинку, 9 - через відсутність усіх необхідних документів, 1 - через технічний стан маршрутки, 8 - через інші порушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію