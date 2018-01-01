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Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей

Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей
Дві людини загинули в результаті ДТП, яке сталося сьогодні вночі на 412 км траси Одеса-Київ, в Іванівському районі Одеської області.

Про це повідомляє поліція області. Попередньо встановлено, що «Фольксваген» з «Фордом» на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з «КамАЗом», який повертався з Іванівки в бік Одеси.

46-річний водій «Фольксвагена» загинув відразу, його 25-річний син - у лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей
Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей

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Теги: дтп, аварія, смерть
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