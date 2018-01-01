Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:25
Дві людини загинули в результаті ДТП, яке сталося сьогодні вночі на 412 км траси Одеса-Київ, в Іванівському районі Одеської області.
Про це повідомляє поліція області. Попередньо встановлено, що «Фольксваген» з «Фордом» на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з «КамАЗом», який повертався з Іванівки в бік Одеси.
46-річний водій «Фольксвагена» загинув відразу, його 25-річний син - у лікарні.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє поліція області. Попередньо встановлено, що «Фольксваген» з «Фордом» на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з «КамАЗом», який повертався з Іванівки в бік Одеси.
46-річний водій «Фольксвагена» загинув відразу, його 25-річний син - у лікарні.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Під Одесою бус влетів в «КамАЗ»: загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:25
На Волині «прикрили» нелегальну заправку
Сьогодні, 12:56
Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ
Сьогодні, 12:32
На Волині судили «чорного археолога»
Сьогодні, 12:20