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У центрі Одеси затримали наркодилера з Луцька. ФОТО

У центрі Одеси затримали наркодилера з Луцька. ФОТО
У центрі Одеси 33-річний чоловік з міста Луцька розповсюджував наркотичні засоби шляхом так званих "закладок".

Про це повідомляє ГУНП у Одеській області.

Працівники карного розшуку Приморського відділу поліції в ході оперативно-профілактичного відпрацювання території обслуговування на одній з вулиць в центрі міста викрили громадянина, який розкладав «закладки».

В ході огляду у чоловіка виявили та вилучили 43 паперові згортки з наркотичним засобом, один поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною та ваги.

Вилучене направили на експертизу.

Вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Остаточна правова кваліфікація правопорушення буде після отримання результатів експертизи. Слідство триває.

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Теги: наркодилер, Луцьк, Одеса, наркотики, закладки
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