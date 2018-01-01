Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО





Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципальної варти.



«Цього разу «відзначились» продавці магазинів «Гастрономія» та «Нива», які знаходяться на вул. Кравчука, 22 та Рівненській, 55 відповідно», - пишуть муніципали.



Жінки продали інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради заборонені алкогольні вироби, після чого на них склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку «спалились» продавці магазинів, які продавали алкоголь у нічний час.Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципальної варти.«Цього разу «відзначились» продавці магазинів «Гастрономія» та «Нива», які знаходяться на вул. Кравчука, 22 та Рівненській, 55 відповідно», - пишуть муніципали.Жінки продали інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради заборонені алкогольні вироби, після чого на них склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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