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Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО

Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
У Луцьку «спалились» продавці магазинів, які продавали алкоголь у нічний час.

Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципальної варти.

«Цього разу «відзначились» продавці магазинів «Гастрономія» та «Нива», які знаходяться на вул. Кравчука, 22 та Рівненській, 55 відповідно», - пишуть муніципали.

Жінки продали інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради заборонені алкогольні вироби, після чого на них склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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Коментарі 2
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Магазин на Кравчука торгує справно алкоголем щоночі. Дебоші, музика з авто. Нічого не міняється роками. Видно хтось кришує цей магазин.
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Людина що повертається з роботи після 22,00 при бажанні випити прохолодного пива в себе вдома, не має змоги. Проте нічні бари будь ласка. Щось тут пахне підтримкую бізнесу, дістало.
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