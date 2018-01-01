Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 13:57
У Луцьку «спалились» продавці магазинів, які продавали алкоголь у нічний час.
Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципальної варти.
«Цього разу «відзначились» продавці магазинів «Гастрономія» та «Нива», які знаходяться на вул. Кравчука, 22 та Рівненській, 55 відповідно», - пишуть муніципали.
Жінки продали інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради заборонені алкогольні вироби, після чого на них склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципальної варти.
«Цього разу «відзначились» продавці магазинів «Гастрономія» та «Нива», які знаходяться на вул. Кравчука, 22 та Рівненській, 55 відповідно», - пишуть муніципали.
Жінки продали інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради заборонені алкогольні вироби, після чого на них склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Коментарі 2
Магазин на Кравчука торгує справно алкоголем щоночі. Дебоші, музика з авто. Нічого не міняється роками. Видно хтось кришує цей магазин.
Людина що повертається з роботи після 22,00 при бажанні випити прохолодного пива в себе вдома, не має змоги. Проте нічні бари будь ласка. Щось тут пахне підтримкую бізнесу, дістало.
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