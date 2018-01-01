Сумна історія з-під луцького мосту: на березі Стиру «зачаїлися» купи сміття
Сьогодні, 14:00
Влітку поряд із красою зелені та різнобарв'ям квітів у Луцьку можна натрапити на не дуже приємне видовище - там, куди не сягає око перехожих та мітла конунальників, "гріються" на сонці купи сміття.
Так, під мостом на вулиці Шевченка, поблизу супермаркету "Наш край", за гілками сховалися чималі купи відходів.
З мосту відкривається красивий вигляд на Стир, який спокійно котить свої темні хвилі. Ліворуч, навпроти багатоповерхівок, розкинулася зелена зона, праворуч часто люблять засідати рибалки у пошуках гарного улову. Та якщо спуститися трохи нижче і зайти під міст, вражає наприємний "краєвид".
Про територію під мостом, очевидно, "забули" комунальники, а міські толоки не дійшли до цієї зони. Тут іноді можна зустріти компанії "відпочивальників", які навпочіпки розпивають пиво та не замислюються над питанням, куди віднести сміття - пляшки та папірці кидають просто тут.
Тому на території поблизу берега накопичилося чимало відходів. Найбільше мотлоху - з пластику, якого тут зібралися цілі купи, чимало скляної тари та битих пляшок, а ще можна навіть знайти елементи для "андерграунд-шопінгу"- як-от джинси, які хтось чи то забув, чи то викинув на березі.
Поліетиленові пакети, які легко відносить вітер, часто потрапляють у воду, забруднюючи Стир.
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Так, під мостом на вулиці Шевченка, поблизу супермаркету "Наш край", за гілками сховалися чималі купи відходів.
З мосту відкривається красивий вигляд на Стир, який спокійно котить свої темні хвилі. Ліворуч, навпроти багатоповерхівок, розкинулася зелена зона, праворуч часто люблять засідати рибалки у пошуках гарного улову. Та якщо спуститися трохи нижче і зайти під міст, вражає наприємний "краєвид".
Про територію під мостом, очевидно, "забули" комунальники, а міські толоки не дійшли до цієї зони. Тут іноді можна зустріти компанії "відпочивальників", які навпочіпки розпивають пиво та не замислюються над питанням, куди віднести сміття - пляшки та папірці кидають просто тут.
Тому на території поблизу берега накопичилося чимало відходів. Найбільше мотлоху - з пластику, якого тут зібралися цілі купи, чимало скляної тари та битих пляшок, а ще можна навіть знайти елементи для "андерграунд-шопінгу"- як-от джинси, які хтось чи то забув, чи то викинув на березі.
Поліетиленові пакети, які легко відносить вітер, часто потрапляють у воду, забруднюючи Стир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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