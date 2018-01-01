Сумна історія з-під луцького мосту: на березі Стиру «зачаїлися» купи сміття

Влітку поряд із красою зелені та різнобарв'ям квітів у Луцьку можна натрапити на не дуже приємне видовище - там, куди не сягає око перехожих та мітла конунальників, "гріються" на сонці купи сміття.Так, під мостом на вулиці Шевченка, поблизу супермаркету "Наш край", за гілками сховалися чималі купи відходів.З мосту відкривається красивий вигляд на Стир, який спокійно котить свої темні хвилі. Ліворуч, навпроти багатоповерхівок, розкинулася зелена зона, праворуч часто люблять засідати рибалки у пошуках гарного улову. Та якщо спуститися трохи нижче і зайти під міст, вражає наприємний "краєвид".Про територію під мостом, очевидно, "забули" комунальники, а міські толоки не дійшли до цієї зони. Тут іноді можна зустріти компанії "відпочивальників", які навпочіпки розпивають пиво та не замислюються над питанням, куди віднести сміття - пляшки та папірці кидають просто тут.Тому на території поблизу берега накопичилося чимало відходів. Найбільше мотлоху - з пластику, якого тут зібралися цілі купи, чимало скляної тари та битих пляшок, а ще можна навіть знайти елементи для "андерграунд-шопінгу"- як-от джинси, які хтось чи то забув, чи то викинув на березі.Поліетиленові пакети, які легко відносить вітер, часто потрапляють у воду, забруднюючи Стир.