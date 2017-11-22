Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО

Річка Стир

Річка Стир

Річка Стир

Річка Стир

Річка Стир

Річка Стир

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Омелянівка

Річка Сапалаївка

Річка Сапалаївка

Річка Сапалаївка

Останнім часом Луцьк регулярно "перетворюється" на маленьку Венецію - у дощову погоду вулиці міста стають справжніми ріками. Тим часом, справжні водні артерії спокійно несуть свою холодну воду, зачаровуючи містян красою.Особливо гарно і магнетично виглядають сині хвилі річок напередодні дощу. Фотографзасвітлинила луцькі ріки, над якими загрозливо скупчилися сірі хмари.У Луцьку потікають величний Стир, спокійна Омелянівка та зовсім маленька Сапалаївка. У спекотну погоду береги річки стають чудовим місцем для відпочинку лучан, але навіть у дощ чи холодну пору року тут можна зустріти рибалок.Найбільшою річкою обласного центру Волині є Стир. Колись хвилями Стиру плавали човни, тому в місті планують відновити судноплавну традицію. Тож вже зовсім скоро лучанам обіцяють нову розвагу.Попри наближення дощу та гуркотіння хмар, Стир тільки злегка звилювали пориви вітру.Трохи далі, на окраїні міста, розлила свої води річка Омелянівка.У Луцьку вона перетинає вулиці Володимирську, Ковельську, Чернишевського, Зарічну і впадає в центрі міста (в районі вулиці Шевченка) в Стир.І хоч протяжність Омелянівки у межах Луцька всього 3,5 км, її красива заплава притягує сюди любителів сптерігати за природою.Цікаво, що місцями береги річки позаростали аїром та верболозами, а подекуди наівь серед плеса визирають зелені острівці.Ще однією водною артерією міста є Сапалаївка, яка бере свій початок у долині в селі Гаразжджа біля Луцька. Її протяжність у межах міста становить 8,3 км.Цікаво, що у липні 2013 року на цій, здавалося б, зовсім невеликій річці трапився паводок - черещ дощі вода піднялася на понад 2 метри. Через це затопило дитячу залізницю і міст на вулиці Ярощука.Нині, попри тривалі дощі, Сапалаївка "поводиться" спокійно.