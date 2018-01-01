Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 липня





Камінь-Каширський район



1. 10:30 – 16:10

с.Оленине вул..Центральна, вул.Гачки

2.9:30 – 17:00

м.Камінь-Каширський,

вул.Польова 11-76, пров.Шевченка

3.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК с.В-Обзир вул.Партизанська 30-62



Локачинський район



1. 10:00-16:00

смт.Локачі вул.Героїв Майдану, Набережна, вул.Луцька, вул.Вербова, вул.Грушевського, вул.Підзамче, вул.Степова



Луцький район



1. 09:00-17:00

СГТзОВ "Городище" - Ферма №2 с. Григоровичі; Бригада №1, артсвердловина, кафе-їдальня с. Городище-2

Полонківське СТ – магазин с. Городище-2

ФОП Дармовис О.Є. – торговий павільйон с. Городище-2

С/р с. Городище-2 – дитсадок, адмінприміщення, клуб

ФОП Клімук В.Є. – магазин с. Городище-2

ПАТ "Укртелеком" – АТС с. Городище-2

Відділ освіти Луцької райадміністрації – школа, котельня с. Городище-2

С/р с.Чаруків – автогараж с. Чаруків

ФОГ Філіпчук М.В. - автогараж с. Чаруків

ФОГ Сніцар Г.Й. - автогараж с. Чаруків с.Городище-2 вул. Шкільна, Центральна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00 Побут

с.Світязь вул.: Козацька

2. 9:00 – 17:00

Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна

3. 9:00-18:00

с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева

4. 9:00-18:00

с.Світязь вул.Вереснева



Любешівський район



1.10:00-17:00 Лісопилка (ФОП Манчик О.) с.Седлище вул. Григорука



Маневицький район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 11:00-18:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин), с.Старий Чорторійськ

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с.Серхів



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11



Рожищенський район



1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173



4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки



5. КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .



6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .



7. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Вишеньки (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Вишеньки (повністю)



Старовижівський район



с Мокре: центр села Мокре



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 25 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:30 – 16:10с.Оленине вул..Центральна, вул.Гачки2.9:30 – 17:00м.Камінь-Каширський,вул.Польова 11-76, пров.Шевченка3.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК с.В-Обзир вул.Партизанська 30-621. 10:00-16:00смт.Локачі вул.Героїв Майдану, Набережна, вул.Луцька, вул.Вербова, вул.Грушевського, вул.Підзамче, вул.Степова1. 09:00-17:00СГТзОВ "Городище" - Ферма №2 с. Григоровичі; Бригада №1, артсвердловина, кафе-їдальня с. Городище-2Полонківське СТ – магазин с. Городище-2ФОП Дармовис О.Є. – торговий павільйон с. Городище-2С/р с. Городище-2 – дитсадок, адмінприміщення, клубФОП Клімук В.Є. – магазин с. Городище-2ПАТ "Укртелеком" – АТС с. Городище-2Відділ освіти Луцької райадміністрації – школа, котельня с. Городище-2С/р с.Чаруків – автогараж с. ЧаруківФОГ Філіпчук М.В. - автогараж с. ЧаруківФОГ Сніцар Г.Й. - автогараж с. Чаруків с.Городище-2 вул. Шкільна, Центральна1. 9:00 – 17:00 Побутс.Світязь вул.: Козацька2. 9:00 – 17:00Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна3. 9:00-18:00с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева4. 9:00-18:00с.Світязь вул.Вереснева1.10:00-17:00 Лісопилка (ФОП Манчик О.) с.Седлище вул. Григорука1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 11:00-18:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин), с.Старий Чорторійськ2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с.Серхів1. 09:00-17:00Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьуб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 111. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-1734. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки5. КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .7. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Вишеньки (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Вишеньки (повністю)с Мокре: центр села Мокре1. ПЛ-0,4 кВКТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі

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