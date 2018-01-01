Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині 25 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Камінь-Каширський район
1. 10:30 – 16:10
с.Оленине вул..Центральна, вул.Гачки
2.9:30 – 17:00
м.Камінь-Каширський,
вул.Польова 11-76, пров.Шевченка
3.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК с.В-Обзир вул.Партизанська 30-62
Локачинський район
1. 10:00-16:00
смт.Локачі вул.Героїв Майдану, Набережна, вул.Луцька, вул.Вербова, вул.Грушевського, вул.Підзамче, вул.Степова
Луцький район
1. 09:00-17:00
СГТзОВ "Городище" - Ферма №2 с. Григоровичі; Бригада №1, артсвердловина, кафе-їдальня с. Городище-2
Полонківське СТ – магазин с. Городище-2
ФОП Дармовис О.Є. – торговий павільйон с. Городище-2
С/р с. Городище-2 – дитсадок, адмінприміщення, клуб
ФОП Клімук В.Є. – магазин с. Городище-2
ПАТ "Укртелеком" – АТС с. Городище-2
Відділ освіти Луцької райадміністрації – школа, котельня с. Городище-2
С/р с.Чаруків – автогараж с. Чаруків
ФОГ Філіпчук М.В. - автогараж с. Чаруків
ФОГ Сніцар Г.Й. - автогараж с. Чаруків с.Городище-2 вул. Шкільна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 Побут
с.Світязь вул.: Козацька
2. 9:00 – 17:00
Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна
3. 9:00-18:00
с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева
4. 9:00-18:00
с.Світязь вул.Вереснева
Любешівський район
1.10:00-17:00 Лісопилка (ФОП Манчик О.) с.Седлище вул. Григорука
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 11:00-18:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин), с.Старий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с.Серхів
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки
5. КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
7. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Вишеньки (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Вишеньки (повністю)
Старовижівський район
с Мокре: центр села Мокре
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
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Камінь-Каширський район
1. 10:30 – 16:10
с.Оленине вул..Центральна, вул.Гачки
2.9:30 – 17:00
м.Камінь-Каширський,
вул.Польова 11-76, пров.Шевченка
3.10:00 – 16:00 ССТ Полиці, Скважина, БК с.В-Обзир вул.Партизанська 30-62
Локачинський район
1. 10:00-16:00
смт.Локачі вул.Героїв Майдану, Набережна, вул.Луцька, вул.Вербова, вул.Грушевського, вул.Підзамче, вул.Степова
Луцький район
1. 09:00-17:00
СГТзОВ "Городище" - Ферма №2 с. Григоровичі; Бригада №1, артсвердловина, кафе-їдальня с. Городище-2
Полонківське СТ – магазин с. Городище-2
ФОП Дармовис О.Є. – торговий павільйон с. Городище-2
С/р с. Городище-2 – дитсадок, адмінприміщення, клуб
ФОП Клімук В.Є. – магазин с. Городище-2
ПАТ "Укртелеком" – АТС с. Городище-2
Відділ освіти Луцької райадміністрації – школа, котельня с. Городище-2
С/р с.Чаруків – автогараж с. Чаруків
ФОГ Філіпчук М.В. - автогараж с. Чаруків
ФОГ Сніцар Г.Й. - автогараж с. Чаруків с.Городище-2 вул. Шкільна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 Побут
с.Світязь вул.: Козацька
2. 9:00 – 17:00
Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна
3. 9:00-18:00
с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева
4. 9:00-18:00
с.Світязь вул.Вереснева
Любешівський район
1.10:00-17:00 Лісопилка (ФОП Манчик О.) с.Седлище вул. Григорука
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 11:00-18:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин), с.Старий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с.Серхів
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки
5. КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
6. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
7. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Вишеньки (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Вишеньки (повністю)
Старовижівський район
с Мокре: центр села Мокре
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-16 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
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