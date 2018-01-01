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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі – близько +17…+19 градусів, удень – до
+23…+25.

Вітер північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями —
дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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