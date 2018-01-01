Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня





У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі – близько +17…+19 градусів, удень – до

+23…+25.



Вітер північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями —

дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі – близько +17…+19 градусів, удень – до+23…+25.Вітер північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями —дощ.

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