Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі – близько +17…+19 градусів, удень – до
+23…+25.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями —
дощ.
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У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі – близько +17…+19 градусів, удень – до
+23…+25.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями —
дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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