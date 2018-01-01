Ситуація не страшна, - волинська посадовиця про забруднення води

На Волині фіксують незначне погіршення якості води.Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Головний спеціаліст управління ЖКГрозповіла, що на Волині забезпечення питною водою здійснюють 43 підприємства. Для питних потреб населення використовують воду виключно з підземних джерел та свердловин.«Контроль за масою концентрації хлору здійснюють спеціальні лабораторії водоканалів. Лабораторні центри здійснюють контроль якості питної води, а Держпоживслужба – дослідження факторів зовнішнього середовища, що впливають на якість.У другому кварталі 2018 року всі відібрані проби за показниками якості води знаходяться в нормі: хлориди, нітрити, нітрати тощо. Лабораторія «Ковельводоканалу» поінформувала, що дещо у воді перевищували норму хлориди.Моніторинг стічних вод показав перевищення більше у 2,5 рази азоту амонію «Ковельводоканалу» та «Луцькводоканалу», а також у 4 рази перевищення біохімічного споживання кисню на кубічний дециметр.«Не така у нас страшна ситуація, усе більш-менш у нормі», - зауважила посадовиця.