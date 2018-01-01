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Ситуація не страшна, - волинська посадовиця про забруднення води

Ситуація не страшна, - волинська посадовиця про забруднення води
На Волині фіксують незначне погіршення якості води.

Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Головний спеціаліст управління ЖКГ Галина Мисковець розповіла, що на Волині забезпечення питною водою здійснюють 43 підприємства. Для питних потреб населення використовують воду виключно з підземних джерел та свердловин.

«Контроль за масою концентрації хлору здійснюють спеціальні лабораторії водоканалів. Лабораторні центри здійснюють контроль якості питної води, а Держпоживслужба – дослідження факторів зовнішнього середовища, що впливають на якість.

У другому кварталі 2018 року всі відібрані проби за показниками якості води знаходяться в нормі: хлориди, нітрити, нітрати тощо. Лабораторія «Ковельводоканалу» поінформувала, що дещо у воді перевищували норму хлориди.

Моніторинг стічних вод показав перевищення більше у 2,5 рази азоту амонію «Ковельводоканалу» та «Луцькводоканалу», а також у 4 рази перевищення біохімічного споживання кисню на кубічний дециметр.

«Не така у нас страшна ситуація, усе більш-менш у нормі», - зауважила посадовиця.

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Теги: вода, Луцьк
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