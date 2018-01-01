Під Луцьком на зупинках встановлять нові таблички з назвами сіл
Сьогодні, 15:01
У селах Княгининівської ОТГ на зупинках громадського транспорту встановлять нові таблички з назвами населених пунктів та дошки для оголошень.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Такі таблички та дошки оголошень будуть на наших нових зупинках громадського транспорту по трасі М19", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на цьому відрізку дороги нещодавно зробили ремонт, а також встановили кілька нових зупинок.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Такі таблички та дошки оголошень будуть на наших нових зупинках громадського транспорту по трасі М19", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на цьому відрізку дороги нещодавно зробили ремонт, а також встановили кілька нових зупинок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Після ремонту дороги в селі біля Луцька нова біда – водії-«шумахери»
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