Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша
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У Ковельському районі судили чоловіка, який сокирою побив товариша.
Зазначається, що п’яні «розбірки» трапилися в одному з будинків на вулиці Зеленій у селі Гішин Ковельського району ввечері 14 квітня 2018 року, - пише Район.Ковель.
Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 49-річний чоловік наніс товаришу по чарці декілька ударів сокирою.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 125 КК України.
В підготовчому судовому засіданні потерпілий подав заяву, в якій зазначив, що він відмовляється від обвинувачення та просить провадження закрити у зв’язку із примиренням з обвинуваченим.
Ковельський міськрайонний суд задовольнив заяву та закрив справу.
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Зазначається, що п’яні «розбірки» трапилися в одному з будинків на вулиці Зеленій у селі Гішин Ковельського району ввечері 14 квітня 2018 року, - пише Район.Ковель.
Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 49-річний чоловік наніс товаришу по чарці декілька ударів сокирою.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 125 КК України.
В підготовчому судовому засіданні потерпілий подав заяву, в якій зазначив, що він відмовляється від обвинувачення та просить провадження закрити у зв’язку із примиренням з обвинуваченим.
Ковельський міськрайонний суд задовольнив заяву та закрив справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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