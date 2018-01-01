Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша





Зазначається, що п’яні «розбірки» трапилися в одному з будинків на вулиці Зеленій у селі Гішин Ковельського району ввечері 14 квітня 2018 року, - пише



Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 49-річний чоловік наніс товаришу по чарці декілька ударів сокирою.



За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 125 КК України.



В підготовчому судовому засіданні потерпілий подав заяву, в якій зазначив, що він відмовляється від обвинувачення та просить провадження закрити у зв’язку із примиренням з обвинуваченим.



Ковельський міськрайонний суд задовольнив заяву та закрив справу.

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