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Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша

Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша
У Ковельському районі судили чоловіка, який сокирою побив товариша.

Зазначається, що п’яні «розбірки» трапилися в одному з будинків на вулиці Зеленій у селі Гішин Ковельського району ввечері 14 квітня 2018 року, - пише Район.Ковель.

Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 49-річний чоловік наніс товаришу по чарці декілька ударів сокирою.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 125 КК України.

В підготовчому судовому засіданні потерпілий подав заяву, в якій зазначив, що він відмовляється від обвинувачення та просить провадження закрити у зв’язку із примиренням з обвинуваченим.

Ковельський міськрайонний суд задовольнив заяву та закрив справу.

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Теги: суд, сокира, примирення, Ковель
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