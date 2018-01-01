На Волині «штурмують» недобросовісних водіїв

На Волині посилили контроль на дорогах за вантажними та пасажирськими перевезеннями і виявили низку порушень.Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Начальник управління «Укртрансбезпеки»зазначив, що на сьогодні перевірили 3955 транспортних засобів і склали 893 акти про порушення. За їх результатами винесли 727 приписів про усунення порушень. Також видали 696 постанов про штрафи, 596 тисяч гривень із яких уже сплатили.Також провели перевірку 107 залізничних переїздів на відповідність безпеці дорожнього руху і виявили понад дві сотні порушень, зокрема, там відсутні шлагбауми.Окрім того, приділяють увагу ваговому контролю транспортних засобів. Загалом перевірили понад 3 тисячі фур.«Надходження за порушення втричі перевищують показники минулого року. Зараз є 7 площадок, де ми можемо здійснювати габаритний контроль. І чим більше їх буде, тим більше водії уникатимуть відповідальності за перевищення норм», - повідомив Віталій Конончук. Однак «Укртрансбезпеці» не вистачає працівників.«Через трагічні аварії минулого тижня нас перевели на цілодобовий режим роботи», - відзначив Конончук.З 20 до 24 липня перевірили 22 автобуси і 2 таксі. Три акти склали через недотримання режиму праці та відпочинку, 9 - через відсутність усіх необхідних документів, 1 - через технічний стан маршрутки, 8 - через інші порушення тощо.«Ми будемо виносити клопотання про розірвання угоди з недобросовісними перевізниками, які систематично порушують умови договорів», - заявив начальник управління «Укртрансбезпеки».Він додав, що кількість виявлених порушень щоразу збільшується.