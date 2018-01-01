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Фатальний заплив: у Прип'яті втопився волинянин

Фатальний заплив: у Прип'яті втопився волинянин
У селі Почапи Ратнівського району на річці Прип'ять втонув 60-річний місцевий житель.

На так званому Вижівському водозаборі потонув 60–річний Микола Кацевич, який близько двадцяти років там пропрацював, - пише Волинь-нова.

До 2012 року об’єкт належав Білорусі. Сусідня держава орендувала чотири сотки землі. На ній стояла хатинка, в якій проживала сім’я Миколи. Він щоденно інформував про показники рівня води у Прип’яті в Пінськ. У зв’язку з передачею гідроспоруди Україні його посада була ліквідована, а будівля перейшла у власність Кацевичів.

Чоловік добре вмів плавати. Того злощасного дня під вечір поплив, щоб забрати з води качок. А коли повертався назад, то йому, очевидно, стало зле — ​біля берега потонув. Наступного дня тіло з річки витягли водолази.

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Теги: смерть, утоплення
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Коментарі 1
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Ага, потонув..
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