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Чоловіка, який зарізав безхатька у Луцьку, взяли під варту

Чоловіка, який зарізав безхатька у Луцьку, взяли під варту
У Луцьку взяли під варту безхатька, який зарізав свого товариша.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волині.

Нагадаємо, інцидент трапився 22 липня.

37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у підвалі Грушевського, 22 у місті Луцьку, під час сварки із 47-річним товаришем по чарці кілька разів ударив його ножем у груди. Потерпілий помер.

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Зловмиснику, який раніше уже був судимий за корисливі злочини,
повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України) й ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Теги: різанина, вбивство, Луцьк
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