Чоловіка, який зарізав безхатька у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 15:59
У Луцьку взяли під варту безхатька, який зарізав свого товариша.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волині.
Нагадаємо, інцидент трапився 22 липня.
37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у підвалі Грушевського, 22 у місті Луцьку, під час сварки із 47-річним товаришем по чарці кілька разів ударив його ножем у груди. Потерпілий помер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці
Зловмиснику, який раніше уже був судимий за корисливі злочини,
повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України) й ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волині.
Нагадаємо, інцидент трапився 22 липня.
37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у підвалі Грушевського, 22 у місті Луцьку, під час сварки із 47-річним товаришем по чарці кілька разів ударив його ножем у груди. Потерпілий помер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кривава різанина безхатьків у Луцьку: подробиці
Зловмиснику, який раніше уже був судимий за корисливі злочини,
повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України) й ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині адвокат-хабарник відбувся штрафом
Сьогодні, 16:03
На Волині посадили чоловіка, який штрикав ножем людей
Сьогодні, 16:01
Чоловіка, який зарізав безхатька у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 15:59
У Шацьку може з’явитися пост патрульної поліції
Сьогодні, 15:47
Фатальний заплив: у Прип'яті втопився волинянин
Сьогодні, 15:43