Чоловіка, який зарізав безхатька у Луцьку, взяли під варту

У Луцьку взяли під варту безхатька, який зарізав свого товариша.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волині.Нагадаємо,37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у підвалі Грушевського, 22 у місті Луцьку, під час сварки із 47-річним товаришем по чарці кілька разів ударив його ножем у груди. Потерпілий помер.Зловмиснику, який раніше уже був судимий за корисливі злочини,повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України) й ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.