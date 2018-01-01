На Волині посадили чоловіка, який штрикав ножем людей
Сьогодні, 16:01
Уродженця Черкащини, який штрикав ножем людей на залізничній зупинці "Чевель", засудили до 5 років позбавлення волі.
Увечері 23 жовтня 2017 року раніше судимий та незадовго до цього звільнений із місць позбавлення волі умовно-достроково зловмисник 39-річний уродженець Черкаської області на залізничній станції безпричинно кидався на перехожих із ножем, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Чоловік порізав колесо в автомобілі, погрожував пасажирці авто й завдав громадянину, який вирішив з'ясувати ситуацію, двох ударів ножем у ногу.
Любомльський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України, та приєднавши йому до покарання за вчинений злочин частину невідбутого покарання за попереднім вироком, призначив йому остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.
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Увечері 23 жовтня 2017 року раніше судимий та незадовго до цього звільнений із місць позбавлення волі умовно-достроково зловмисник 39-річний уродженець Черкаської області на залізничній станції безпричинно кидався на перехожих із ножем, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Чоловік порізав колесо в автомобілі, погрожував пасажирці авто й завдав громадянину, який вирішив з'ясувати ситуацію, двох ударів ножем у ногу.
Любомльський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України, та приєднавши йому до покарання за вчинений злочин частину невідбутого покарання за попереднім вироком, призначив йому остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.
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