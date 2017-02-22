На Волині адвокат-хабарник відбувся штрафом
Сьогодні, 16:03
На Волині судили адвоката, який брав із клієнтів неправомірну вигоду за обіцяний вплив на рішення суду.
Так, захисник-спритник під тиском зібраних слідчими доказів визнав себе винним в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення суддями волинських судів, - інформує прес-служба прокуратури Волині.
Упродовж квітня 2017 – лютого 2018 року адвокат чотири рази одержував від клієнтів від 600 до 3600 доларів США, аби залагодити справу із суддями на користь своїх підзахисних.
Визнавши його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, суд призначив йому покарання у виді максимального розміру штрафу, передбаченого санкцією цієї статті Кримінального кодексу - тисяча п’ятсот (1500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25500 грн).
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Так, захисник-спритник під тиском зібраних слідчими доказів визнав себе винним в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення суддями волинських судів, - інформує прес-служба прокуратури Волині.
Упродовж квітня 2017 – лютого 2018 року адвокат чотири рази одержував від клієнтів від 600 до 3600 доларів США, аби залагодити справу із суддями на користь своїх підзахисних.
Визнавши його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, суд призначив йому покарання у виді максимального розміру штрафу, передбаченого санкцією цієї статті Кримінального кодексу - тисяча п’ятсот (1500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25500 грн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Можна далі брати, набрав до десятки зелені, це тільки те що відомо, а заплатив штуку. норм
да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире!
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