На Волині адвокат-хабарник відбувся штрафом

На Волині судили адвоката, який брав із клієнтів неправомірну вигоду за обіцяний вплив на рішення суду.Так, захисник-спритник під тиском зібраних слідчими доказів визнав себе винним в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення суддями волинських судів, - інформує прес-служба прокуратури Волині.Упродовж квітня 2017 – лютого 2018 року адвокат чотири рази одержував від клієнтів від 600 до 3600 доларів США, аби залагодити справу із суддями на користь своїх підзахисних.Визнавши його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, суд призначив йому покарання у виді максимального розміру штрафу, передбаченого санкцією цієї статті Кримінального кодексу - тисяча п’ятсот (1500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25500 грн).