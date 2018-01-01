Ніби прокляте місце: лучани скаржаться на небезпечну пішохідну доріжку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
Лучани скаржаться на незавершені ремонтні роботи пішохідної зони по проспекту Соборності.
Незакладений бруківкою тротуар створює незручності жителям даної вулиці уже більше року, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"Заважає, адже це незручно для велосипедистів і пішоходам. Це вічна проблема, ніби "прокляте" місце. Звичайно і дітям заважає...", - розповіла місцева мешканка Оксана Кулагіна.
Наразі комунальники чекають рішення експертів, які визначать безпечний шлях ремонту.
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Незакладений бруківкою тротуар створює незручності жителям даної вулиці уже більше року, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"Заважає, адже це незручно для велосипедистів і пішоходам. Це вічна проблема, ніби "прокляте" місце. Звичайно і дітям заважає...", - розповіла місцева мешканка Оксана Кулагіна.
Наразі комунальники чекають рішення експертів, які визначать безпечний шлях ремонту.
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