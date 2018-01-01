Ніби прокляте місце: лучани скаржаться на небезпечну пішохідну доріжку. ВІДЕО





Незакладений бруківкою тротуар створює незручності жителям даної вулиці уже більше року, - йдеться у сюжеті



"Заважає, адже це незручно для велосипедистів і пішоходам. Це вічна проблема, ніби "прокляте" місце. Звичайно і дітям заважає...", - розповіла місцева мешканка Оксана Кулагіна.



Наразі комунальники чекають рішення експертів, які визначать безпечний шлях ремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани скаржаться на незавершені ремонтні роботи пішохідної зони по проспекту Соборності.Незакладений бруківкою тротуар створює незручності жителям даної вулиці уже більше року, - йдеться у сюжеті 12 каналу "Заважає, адже це незручно для велосипедистів і пішоходам. Це вічна проблема, ніби "прокляте" місце. Звичайно і дітям заважає...", - розповіла місцева мешканкаНаразі комунальники чекають рішення експертів, які визначать безпечний шлях ремонту.

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