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Ніби прокляте місце: лучани скаржаться на небезпечну пішохідну доріжку. ВІДЕО

Ніби прокляте місце: лучани скаржаться на небезпечну пішохідну доріжку. ВІДЕО
Лучани скаржаться на незавершені ремонтні роботи пішохідної зони по проспекту Соборності.

Незакладений бруківкою тротуар створює незручності жителям даної вулиці уже більше року, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Заважає, адже це незручно для велосипедистів і пішоходам. Це вічна проблема, ніби "прокляте" місце. Звичайно і дітям заважає...", - розповіла місцева мешканка Оксана Кулагіна.

Наразі комунальники чекають рішення експертів, які визначать безпечний шлях ремонту.


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Теги: скарга, лучани, пішохідна доріжка
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