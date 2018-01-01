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У районі на Волині банда залишає людей без світла

У районі на Волині банда залишає людей без світла
У Старовижівському районі невідомі зливають мастило із трансформаторів.

Про це у спільноті «Старовижівщина» написала Юлія Бакай.

Вона зазначає, що злочинці - організована банда. Вони зливають мастило із трансформаторів, а ті, у свою чергу, виходять із ладу.

Через крадіжки трансформаторного мастила страждають жителі населених пунктів.

Усіх, хто став свідком зливу або володіє інформацією про можливість скоєння злочину, чи бачив підозрілі автомобілі в районах розташування трансформаторних будок просять негайно повідомляти в поліцію за телефоном «102», або за цілодобовим, безкоштовним телефоном кол-центру ПАТ «Волиньобленерго» 0-800-21-01-31.

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Теги: мастило, Волинь
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