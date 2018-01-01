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«Укртелеком» хоче підняти тарифи на телефонний зв'язок

«Укртелеком» хоче підняти тарифи на телефонний зв'язок
ПАТ "Укртелеком" звернулося до Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), з проханням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми звернулися до регулятора, з проханням розглянути підвищення граничних тарифів. Йдеться про осінь, приблизно, листопад. У нас зростають витрати, відповідно є передумови для підвищення", - повідомив Михайло Шуранов.

Він повідомив, що в середньому оператор почав просити в регулятора підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада 2018 року і ще на 10% з січня 2019.

За його словами, причиною необхідності підвищення тарифів є зростання собівартості зв'язку в сільській місцевості.

Він також зазначив, що зараз найдорожчий пакет "Укртелекому" коштує приблизно 73 грн.

М.Шуранов зазначив, що для абонентів йдеться про підвищення абонплати за все на кілька гривень.

Як повідомлялося, ПАТ "Укртелеком" завершило 2017 рік з чистим прибутком 867 млн грн, що на 44,3% більше, ніж у 2016 році, чистий дохід зріс на 1,7% - до 6,654 млрд грн.

У січні-березні 2018 року "Укртелеком" отримав 153 млн грн чистого прибутку, що на 24,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, чистий дохід за цей період скоротився на 2,9% - до 1,615 млрд грн. Показник EBITDA знизився на 1,3% - до 383 млн грн, тоді як маржа EBITDA зросла на 1 процентний пункт - до 23,7%.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТриМоб" - мобільного оператора стандарту 3G/UMTS.

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Теги: гроші. Укртелеком, тарифи
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