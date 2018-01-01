Депутат за безцінь орендує гектари земель під Луцьком

На Волині прокурори вимагають збільшення у понад 20 разів розміру плати за оренду ділянки в селі Лище.Зазначається, що прокуратура наполягає на зміні умов договору оренди землі, укладеного між Лищенською сільською радою Луцького району та депутатом Волиньради, в частині збільшення орендної плати за користування земельною ділянкою площею 13 га на території села Лище з 6 тис. грн. до понад 160 тис. грн. на рік, - інформує прес-служба прокуратури області.Так, відповідно до вимог Податкового кодексу України, орендна плата за землю не може бути меншою за земельний податок, встановлений відповідним органом місцевого самоврядування.Орендар же донині сплачував фіксовану суму, яка є меншою, ніж передбачено законом.Відтак прокуратура, звернувшись до Луцького міського суду з позовом в інтересах держави в особі сільської ради, вимагає зміни розміру орендної плати.