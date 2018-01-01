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Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську

Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
У Лисичанську відкрили меморіальну дошку загиблому військовому з волинської бригади.

Начальник протиповітряної оборони 51-ї окремої механізованої бригади (на базі якої й була сформована наша 14 окрема механізована бригада) підполковник Василю Спасьонов загинув, звільняючи Личисанськ, 23 липня 2014 року, - повідомили у прес-службі бригади.

23 липня 2014 року об 11:45 начальник протиповітряної оборони 51 окремої механізованої бригади підполковник Василь Спасьонов отримав наказ висунутися в бік Лисичанська з танком та БМП 3-ї батальйонно-тактичної групи 51 омбр.

О 12:30 зазначена бронегрупа, яку добровільно зголосився супроводжувати підполковник Спасьонов, разом із підрозділами інших військових частин вирушила в місто.


"Згідно з наявною інформацією, у противника в місті були лише незначні групи снайперів та мінометників. Попри це, при штурмі міста відбулися жорстокі вуличні бої, ворог люто оборонявся. Наша група, яка вже зайшла вглиб міста на 5 кілометрів, потрапила у засідку до чеченців. Підполковник Спасьонов отримав поранення, але продовжував командувати підрозділом. І знову черговий обстріл… Василь Спасьонов отримав ще одне поранення. На цей раз смертельне…" - йдеться у повідомленні.

Посмертно підполковник Василь Володимирович Спасьонов нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, почесною відзнакою «За заслуги перед містом Володимир-Волинський», званням «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського». На його честь назвали три вулиці: у Володимирі-Волинському, в селі Житані Володимир-Волинського району, де його похоронили, і на його малій батьківщині – на Сумщині.

Участь у скорботних урочистостях на знак вшанування пам’яті Василя Спасьонова та відкриття меморіальної дошки на його честь взяла вдова загиблого Аліна Спасьонова, яка продовжує справу чоловіка, захищаючи Батьківщину в лавах нашої 14 окремої механізованої бригади, побратими й друзі підполковника Спасьонова, жителі Лисичанська, представники міської влади.

"Капелан нашої бригади отець Михайло відслужив панахиду біля пам’ятного знаку й окропив його свяченою водою. До меморіальної дошки на честь підполковника Василя Спасьонова та ще двох загиблих Героїв з іншого підрозділу, які віддали життя за те, аби жителі Лисичанська почувалися вільними на своїй, українській землі, лягли квіти. Урочисто прозвучав Державний Гімн, пролунав військовий салют", - повідомили в бригаді.

Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську

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Теги: 14 ОМБр, смерть, дошка, Лисичанськ
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